Эксперт: Урсула фон дер Ляйен будет "очень неудобна" для России

Предложение назначить министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии стало неожиданностью для всех. В случае ее утверждения Европарламентом, она будет "очень неудобна для России", считает эксперт Владислав Белов.



Лидеры ЕС спорят о выборе нового председателя Еврокомиссии / Новости от 30.05.2019 19:26

Европарламенту предстоит утвердить в течение последуюших двух недель руководящие должности Еврокомиссии — исполнительном органе ЕС. После того, как на Евросовете с голосования были сняты заготовленные кандидаты из-за позиции стран Всточной Европы и Италии, новый список выглядит так: главой Еврокомиссии предложена Урсула фон дер Ляйен (ХДС/ХСС), главой Центробанка — Кристин Лагард — сейчас возглавляет Международный валютный фонд, Евросовет должен возглавить действующий премьер Бельгии центрист Шарль Мишель, внешнеполитическое ведомство — социалист Жосеп Боррель — сегодня министр иностранных дел Испании.

Конечно, интересна прежде всего фигура фон дер Ляйен, назначением которой недовольны в Германии. Так бывший вице-президент Европейского парламента Александр Ламбсдорф (СвДП) сказал, что "никто не знает, каковы ее взгляды на большие вызовы Европейского Союза". А член европарламента от СДПГ, бывший министр юстиции Катарина Барли заявила, что не будет голосовать за фон дер Ляйен в Европейском парламенте. "Это не было обещанием, данным гражданам перед выборами". Дело еще в том, что министр обороны является фигурантом ряда скандалов и расследования в Германии о проявлении кумовства в тендерах на закупки для Бундесвера и назначении "своих людей" на руководящие должности.

Что касается ее отношения к России, то министр обороны не может, как часть натовского корпоратива, быть настроена к Москве положительно. В 2018 году в интервью Bild Ляйен обвинила президента России в провоцировании мировых кризисов. "Путин больше не является партнером", — сказала политик. Когда ее спросили, был ли Путин "противником", она ответила: "Я бы не зашла так далеко, потому что не хочу хлопать дверью".

Министр поддержала Великобританию в ее оценке участия России в "нападении" на Скрипалей, но была против наложения санкций на бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (СДПГ) за его сотрудничество с Россией. Польский эксперт из Фрибургского университета, заведующий кафедрой европейской интеграции Конрада Аденауэра в Высшей европейской школе Кракова Аркадиуш Стемпин полагает, что для Польши Урсула фон дер Ляйен — удачный выбор, так как она религиозна и проамерикански настроена.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов, шансы Ляйен на утверждение парламентом — 50 на 50. "Она очень неудобна для России", — отметил эксперт. Немецкие социал-демократы критикуют Меркель за то, что она не соглавсовала с правительством эту кандидатуру, продолжил Владислав Белов. "Меркель постарается, по всей видимости, убедить фракции и руководителей голосовать за согласованных кандидатов, но скандал по поводу списка кандидатов будет обязательно".

"Уже сейчас многие высказывают недовольство, что опять их подгибает под себя Совет Евросоюза. Дело в том, что избиратели голосовали за списки с уже отмеченными там кандидатами на высокие посты, то есть, с Вебером и Тиммермансом, за Ляйен никто не голосовал. В общем, я буду неприятно удивлен, если Европарламент изберет фон дер Ляйен с результатом больше 60%. 52-53% — я могу еще допускать. Но если будет больше 60%, фактически парламент этим подтвердит свою подчиненную роль Совету глав правительств", — сказал Владислав Белов.

Сейчас против кандидатуры немки активно выступают Социал-демократы плюс "зеленые", они имеют 228 голосов, а проходной балл — 376. То есть, шансы на то, что кандидатуру фон дер Ляйн заблокируют — высокие.

Вторая важная фигура для России — Боррель. В прошлом месяце МИД России вызывал посла Испании из-за высказываний Борреля в одном из интервью. Глава МИД Испании говорил в нем о России как о "старом враге", влияние которого на Европу усиливается из-за того, что администрация Дональда Трампа, по его мнению, недостаточно привержена союзу с ЕС. Боррель впоследствии пояснил свои слова, сказав, что под "старым врагом" имел в виду СССР, а в России его не так поняли.

Читайте по теме: Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину

Макрон рассказал о провале саммита ЕС

Болгария покинула русофобский лагерь Европы