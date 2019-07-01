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Автор Любовь Степушова

Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину

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Заявление Путина о том, что либерализм себя изжил, совершило на Западе эффект разорвавшейся бомбы и было расценено как подрыв либерального западного порядка. Но в рядах либералов нет единства, и предчувствие краха витает над ними.


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Путин замахнулся на идею западного мира

Напомним, что в интервью Financial Times перед саммитом G20 президент Владимир Путин сказал, что победа Дональда Трампа на выборах была вызвана растущим разочарованием американцев либеральной политикой. "Либеральная идея себя изжила, — заявил Путин. — Миллионы людей живут своей жизнью, и те, кто пропагандирует эти (либеральные) идеи, откололись от них".

Президент также заявил, что приток мигрантов в Европу ущемляет права коренного населения. "Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Мигранты могут безнаказанно убивать, грабить и насиловать, потому что их права как мигрантов должны быть защищены", — сказал Путин.

Это не просто "вмешательство в выборы" — это замах на идею, правящую западным миром. И за это санкций не наложишь, надо опровергать идеологически, поэтому многие либеральные СМИ разразились отповедью Путину в своих редакционных статьях.

Либерализм если не мертв, то ослабел

"Либеральная рыночная демократия остается организующим принципом в большинстве стран, не входящих в нефтедобывающие, с наивысшим уровнем жизни, и жизненно важна для динамизма, который привел к их процветанию", — указывает Financial Times. "Хотя Америка больше не является ярким городом на холме, как казалось раньше, бедные и угнетенные в мире все еще в подавляющем большинстве стремятся в США и Западную Европу — не только потому, что они богаты, но и потому, что также считают их убежищами свободы", — продолжает газета.

Но многие соглашаются с Путиным в том, что либерализм если не мертв, то ослабел. "Его (Путина. — Ред.) бренд авторитаризма лидирует: правый популизм, основанный вокруг уважаемого лидера сильных людей, где атрибуты демократии сохраняются для демонстрации, но где на практике сущность демократии вылощена. Путинизм действительно может стать будущим человечества", — пишет Guardian. Автор сетует на разобщенность либерального мира, где присутствуют нетолерантные Виктор Орбан, и Маттео Сальвини, и даже Реджеп Эрдоган, уничтоживший "развивающуюся демократию" Турции, и Жаир Болсонару в Бразилии, третирующий сообщества ЛГБТ.

И, действительно, никуда не денешься от пессимизма, если президент опорной страны Запада Дональд Трамп поддержал президента России. "Он (Путин. — Ред.) видит, что происходит. Думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско и некоторых других городах, которыми управляют невероятная группа людей с либеральными взглядами, то очень грустно на это смотреть", — сказал Трамп по итогам саммита G20 в японской Осаке. Трамп не исключил, что "в определенный момент федеральному правительству, возможно, нужно будет вмешаться".

В чем ваша сила, господа либералы?

Немногие лидеры либералов попробовали опротестовать заявление Путина. В частности, это сделал президент Европейского совета Дональд Туск. "Для нас в Европе это (либерализм. — Ред.) является и останется важным, несущим яркие ценности. Что я считаю действительно устаревшим, так это авторитаризм, культы личности, господство олигархов. Даже если иногда они могут показаться эффективными", — сказал Туск.

Возмутился и вероятный будущий премьер Великобритании Борис Джонсон, который считает Brexit именно проявлением либерализма. "Система Евросоюза лишает такой возможности (выхода из ЕС. — Ред.), потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков", — сказал Джонсон газете Daily Telegraph. Стоит заметить, что Financial Times утверждает обратное: что Brexit, как и изоляционизм мистера Трампа, является тревожным шагом назад.

На Западе совсем запутались не только в отношении к Brexit, но и в том, считать ли либеральной страной Китай. С одной стороны, Financial Times объявляет эталоном либерализма китайскую экономику, но совершенно теряет из виду другой либеральный фетиш — права человека, а ведь права человека в Китае, по мнению либералов, не соблюдаются, чего стоят одни "концлагеря для уйгуров". Тем не менее ни Туск, ни Джонсон никогда не осмелятся сказать это в лицо Си Цзиньпину. Так в чем же ваша сила, господа либералы? Ведь не в правде.

Туск и Джонсон, не имея аргументов в защиту либерализма, начинают критиковать "путинизм" как форму авторитаризма. Это всегда аргумент слабого в споре, мол, "сам дурак". Так, Джонсон полагает, что в России "издеваются над либеральными ценностями". И это в стране, "где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12 процентов населения пользуются удобствами на улице, где реальные доходы населения снижались в последние пять лет".

"Ошеломляющие" итоги опроса британской газеты

Но самая главная поддержка Путину обнаружилась в лице читателей западной прессы. Так, британская газета Express провела опрос среди своих читателей. "Ошеломляющие" 89 процентов читателей согласились с заявлением Путина, пишет газета. Из 6938 респондентов 6152 согласились с вопросом: "Прав ли российский Владимир Путин, сказавший, что либерализм устарел?" Возразили девять процентов (608 читателей), и два процента ответили, что не имеют по этому вопросу мнения.

Газета приводит следующие комментарии.

— Путин прав. Либеральные деятели Запада медленно разрушают Запад. Россия может просто подождать и посмотреть, как Запад разрушит себя, и России не нужно даже пальцем шевелить.

— Факты есть факты, которые они не могут отрицать. Эти люди (мигранты. — Ред.) получили больше законных прав и защиты, чем коренные британцы, и теперь они используют эти законы против нас.

— Либералы вовсе не либеральны по отношению к тем, кто не разделяет их взгляды, они на самом деле довольно нетерпимы.

— Меня действительно смешит, когда вы слышите, как "либерал-демократы" заявляют, что собираются сделать все возможное, чтобы остановить Brexit! Они не лучше любого диктатора и имеют смелость называть себя либералами!

Финал видится либералам таким: обновление либеральной идеи или произойдет "великое возвращение — смертельная комбинация ответной реакции на с трудом завоеванные права женщин и меньшинств и усугубление экономической и социальной нестабильности, эксплуатируемой правыми демагогами. Свет гаснет — и если альтернативная политика надежды потерпит неудачу, тогда тьма поглотит нас всех".

Подтасовывают, конечно, так как именно либералы создали кризис 2008 года и отменили социальное государство. Но утешает одно: значит, нас в России ждет свет, ибо все в мире диалектично.

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Темы g20 путинизм либерализм владимир путин либеральная идея социальное государство
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