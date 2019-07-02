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Автор Любовь Степушова

10 государств ЕС обвинили Германию и Францию в отсутствии демократии

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Европейский союз беспрецедентно не смог договорится о назначении главы Еврокомиссии. Впервые Франция и Германия не смогли убедить остальных в верности своего выбора. Причина — отсутствие в ЕС демократии.


Кандидат на пост главы Еврокомиссии раскритиковала политику Брюсселя / Новости от 16.05.2019 06:35

Саммит отложен без перспектив

28 глав государств и правительств Европейского во вторник на Совете Европы продолжат обсуждение кандидатур на руководящие посты в ЕС, но, похоже, придется искать новую кандидатуру на место уже согласованного в кулуарах голландского социал-демократа Франка Тиммерманса на пост главной фигуры — председателя Еврокомиссии (ЕК).

Председатель ЕС Дональд Туск в понедельник объявил перерыв на косультации, после того как в результате 18 часов переговоров стало ясно, что возникли разногласия, которые угрожают парализовать управление Европой. "Наш авторитет глубоко пострадал от этой слишком длинной встречи, которая ни к чему не привела. Мы дали очень плохое представление о Совете и Европейском союзе, что несерьезно ", — подверг критике итоги саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон.

Добавим, что нанес вред не столько взятый тайм-аут, сколько атмосфера напряженности и вражды между европейскими лидерами, которая читалась на их лицах и в заявлениях. Хотя в накануне саммита никто не мог и предположить такой исход.

Кулуарные договоренности Меркель и Макрона

Сообщалось, что достигнут консенсус между тремя основными европейскими силами: консерваторами, социалистами и либералами в лице канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и двумя участниками переговоров от социалистов и либералов, соответственно, испанского премьера Педро Санчеса и его голландского коллеги — Марка Рутте. Соглашение предусматривало передачу управления в ЕС от правого левому центру путем назначения на должность председателя ЕК голландского социал-демократа Франка Тиммерманса.

Дело в том, что доминирующая прежде Европейская народная партия (ЕНП) (куда входит ХДС/ХСС Меркель), несмотря на то, что имеет самую большую фракцию в Европарламенте, потеряла там абсолютное большинство (которое у нее всегда было в союзе с социалистами). Теперь, чтобы обеспечить большинство в 376 голосов ей надо советоваться с силами, часто ей противостоящими.

Поэтому кандидат  ЕНП Манфред Вебер на пост главы ЕК на прошел, но была достигнута договоренность, что Вебер должен быть выбран на престижную должность спикера Европарламента на пять лет (вместо обычных двух с половиной).

И вот тут Меркель и Макрон (его партия в лагере либералов) столкнулись с отпором не только среди консерваторов, но и в лагере своих сторонников по фракции. Лидеры ЕНП из Ирландии, Хорватии, Латвии, Эстонии и Румынии организовали сопротивление, в которое также вошли консерваторы — члены Вышеградской группы: Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, а также Италия, которую можно отнести к "популистам".

Европейцы "второго сорта" возмутились

Первые подчеркнули, что решение канцлера Германии было навязано им без консультации, поэтому они не поддержат ее. Вторые отметили, что рассматривают ситуацию как выражение неуважения к демократии со стороны "некоторых важных европейских политиков". Об этом заявил, например, Госсекретарь по международным связям Венгрии Золтан Ковач. "Это должно было быть в прошлом. Так называемые влиятельные лица, самозваные и непостижимые, тайно сговаривались в телефонных разговорах и тайных встречах, чтобы разделить власть между собой, цинично игнорируя волю избирателей. Европейский Союз должен был двигаться в направлении большей демократии и большей прозрачности", — подчеркивает Ковач в своем блоге.

Кроме того, Вышеградская группа предложила на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС болгарку Кристалину Георгиеву, но европейские либералы не согласились. "Либералы не идут на уступки в этом вопросе, — цитирует агентство слова Бойко Борисова по поводу кандидатуры Георгиевой. — Поэтому решения нет".

Очевидно, что против тяжеловесов Европы взбунтовались страны, которые недовольны, что Меркель проталкивает интересы Германии и интересы мигрантов, не советуеясь с ними. Канцлер, по их мнению, "зарубила" выгодный им "Южный поток", но способствует "Северному потоку-2" — совершенно им не выгодному. Макрон же критикуется в связи с его желанием создать "Европейские соединенные штаты" в виде усиления политической вертикали власти в ЕС.

Как отмечает американский журнал Politico, мы имеем дело с примером опытного лидера (Меркель), который не увидел изменившегося политического ландшафта. "Она не понимает последствий майских выборов в Европарламент, когда впервые за 25 лет явка возросла более чем на 50 процентов, и избиратели четко выразили свою неприязнь к статус-кво". 

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Темы евросоюз еврокомиссия выборы в европарламент
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