Евросоюз разворачивается к патриотизму и расползается

Будущее у Евросоюза такое, каким его видит Сальвини, а не Макрон. Глобализм уступает место патриотизму, и это России выгодно.



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Наступление "популистов" и "националистов"

В Европейском союзе начались выборы в Европарламент — законодательный орган блока, который играет важную роль в формировании политики ЕС. Согласно прогнозам, четыре из первых пяти крупнейших партий по итогам выборов будут евроскептиками, их на Западе называют "популистскими" и "националистическими". Партия Brexit является самой крупной из них, согласно новым оценкам с мест, опубликованных на сайте EuropeElects.

Ирония судьбы заключается в том, что Британия должна была покинуть ЕС и не принимать участие в выборах, но как будто кто-то нарочно оставил ее в блоке до осени (а может быть и навсегда, если будет второй референдум с отказом от выхода).

Партия, возглавляемая Найджелом Фаражем, возьмет 28 мандатов. На втором месте будет итальянская "Лега" во главе с министром внутренних дел Маттео Сальвини (25 мест), который объединил усилия евроскептиков, организовав коалицию под названием "Европа наций и свободы".

Сальвини отказался работать с германским христианско-демократическим союзом (ХДС), который, вероятно, займет третье место на выборах с 24 мандатами. Сальвини обвиняет Берлин и Париж в развале Евросоюза. Ожидается также, что так называемая "консервативная" партия "Право и справедливость" (PiS) — правящая партия в Польше, получит 22 места. PiS вошла в блок Сальвини и является союзником не менее "консервативного" премьер-министра Виктора Орбана, который с партией ФИДЕС выиграет выборы в Венгрии.

Французское "Национальное объединение" Марин Ле Пен из блока "Европа наций и Свободы" также надеется получить не меньше 20 мандатов и по прогнозам поделит места с партией президента Эммануэля Макрона.

Что может Европарламент

Европарламент является одним из законодателей ЕС наряду с Европейским советом, он принимает принимает законы, предложенные исполнительной властью ЕС — Европейской комиссией (ЕК). Он так же назначает президента и комиссаров ЕК и утверждает бюджет ЕС. По всей Европе около 400 миллионов человек имеют право голоса. Согласно последнему официальному опросу YouGov, на момент начала выборов около 97 миллионов избирателей еще не определились.

Уходящий парламент состоял из восьми политических групп и 749 депутатов, где у еврофилов и глобалистов было подавляющее премущество и они без устали продуцировали антироссийские резолюции. Теперь союз народников из "Европейской народной партии" и фракции социалистов и демократов будет вынужден искать альянс с центристским Альянсом либералов и демократов для Европы (ALDE) и Европейской партией зеленых.

"Популисты" и "националисты", лучше их называть "патриотическими силами", отошли от идеи выхода из ЕС, "воодушевленые" примером Brexit. Они хотят строить "Европу со с смыслом". Если "Европа наций и свободы" станет второй по величине (а с ФИДЕС — первой) фракцией в парламенте, то сможет влиять на назначение президента ЕК — главного человека в ЕС.

В чем причина изменений в Европе

Накануне нынешний президент Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на "глупых националистов". В интервью CNN в среду уходящий президент сказал, что он слишком хорошо осведомлен об угрозе, которую националистические политики представляют для "европейской солидарности"."Эти популисты, глупые националисты, они влюблены в свои страны", — сказал Юнкер CNN . Их успех он объясняет тем, что "всегда легче мобилизовать негативные, чем позитивные силы".

Однако причины их успеха кроются в провале провале политика Юнкера. Европейцы считают, что Брюссель слишком давит на них во многих областях, в которых должны преобладать национальные институты. Например, в формировании бюджетов, сельском хозяйстве, планировании иммиграции. Люди возмущены, что заработная плата рабочего и среднего класса в их странах значительно уступает зарплате менеджеров и элитных профессий и не растет. Они раздражены потерей своих традиционных ценностей в угоду ценностям меньшинств, и не приветствуют масштабную иммиграцию, которая не ассимилируется.

Общий лозунг для этих людей — "Мы хотим, чтобы наша страна стала прежней!", они верят в Европу национальных государств де Голля — "от Атлантики до Урала", а не в абстрактную Европу глобалистов. Конечно, европейские патриоты не все одинаковые. Правящая польская PiS не согласна с мнением о нынешней России с правящей партией ФИДЕС в Венгрии. Но общий тренд обозначен ясно — будущее у Европы такое, каким его видит Сальвини, а не Макрон. И России будет с такой Европой гораздо проще сосуществовать, потому что она разделяет ее ценности.

Фото: Facebook

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