Макрон призвал страны ЕС объединиться и вместе противостоять РФ, США и Китаю

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза объединиться и совместными усилиями противостоять РФ, КНР и США.



Макрон заявил о нежелании Франции быть вассалом США / Новости от 15.11.2018 06:44

Об этом глава государства заявил в интервью десяткам французских изданий в ходе очередных выборов в Европарламент.

Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация, Китайская народная республика и Соединенные Штаты Америки сегодня активно спонсируют и поддерживают партии правого толка.

Либо государства Евросоюза решать восстановить баланс сил и станут суверенными, указал Макрон, либо Россия, Китай и США подавят волю Европы и будут вести свою игру.

Также Макрон отметил, что отношения между Германией и Францией выровнялись. Действующий президент Франции отметил продуктивность и важность проводимой совместно с немецким канцлером Ангелой Меркель работы.