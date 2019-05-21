Действующий президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза объединиться и совместными усилиями противостоять РФ, КНР и США.
Об этом глава государства заявил в интервью десяткам французских изданий в ходе очередных выборов в Европарламент.
Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация, Китайская народная республика и Соединенные Штаты Америки сегодня активно спонсируют и поддерживают партии правого толка.
Либо государства Евросоюза решать восстановить баланс сил и станут суверенными, указал Макрон, либо Россия, Китай и США подавят волю Европы и будут вести свою игру.
Также Макрон отметил, что отношения между Германией и Францией выровнялись. Действующий президент Франции отметил продуктивность и важность проводимой совместно с немецким канцлером Ангелой Меркель работы.
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