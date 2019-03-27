Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

The Guardian: EC может перенести Brexit на год

Мир » Европа » Евросоюз

Евросоюз готов перенести дату выхода Великобритании из своего состава до конца мая 2020 года, если британский парламент не одобрит предложенное соглашение о Brexit. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в руководстве ЕС.

The Guardian: EC может перенести Brexit на год.

Еврочиновник сообщил изданию, что такой сценарий давно обсуждается в Брюсселе, и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй знает об этом, хотя и публично и не озвучивает данный вариант. Отсрочка Brexit обезопасит ЕС от срыва ранее намеченных планов, который возможен при жестком варианте выхода Лондона из союза.

Напомним, что одобрить либо отклонить соглашение о Brexit британский парламент должен до конца текущей недели. Согласно решению глав ЕС, принятому на саммите в Брюсселе в минувшую пятницу, если парламентарии одобрят соглашение, Brexit состоится 22 мая, а если отклонят — 12 апреля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Еврокомиссия не рассчитывает на позитивное решение британского парламента и готова к жесткому варианту Brexit.

Источник фото: "Правда.Ру"

Читайте также

Мнение: России выгоден Brexit

Жесткий выход: что ждет ЕС в худшем варианте Brexit

В ЕС считают, что Британия намерено хочет выйти из Евросоюза без соглашения

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Brexit Великобритания
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости медицины
Почему рак забирает людей?
Недвижимость
Стоит ли покупать недвижимость в США
Кино. Новости и обзоры
10 интересных фактов о сериалах, которые удивят вас
Новости Все >
Защита Абызова предложила освободить экс-министра под залог в миллиард рублей
Хозяин дома в Италии решил продать жилье с помощью лотереи﻿
The Guardian: EC может перенести Brexit на год
Житель Петербурга заплатит 56 млн рублей за обрушение при перепланировке﻿
Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину
Сенатор от Крыма назвала регион зоной риска для строительства жилья
Белый дом запросил на поддержку Гуайдо до 500 млн долларов
Вымогатели в Якутии заставляли граждан брать кредит и продавать квартиры
Россия подарит Киргизии 30 млн долларов
Ford решил покинуть рынок легковых автомобилей в РФ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"
Новости Европы
Археологи нашли тысячелетний "корабль мертвых"
Газ
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Современная
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу

Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.

"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Новости Украины
Зеленский назвал свою победу на выборах "первым шагом к возвращению Крыма"
Новости Украины
Оппозиционные депутаты призвали Порошенко покаяться на коленях
Новости Украины
Boeing в Донбассе сбили ВСУ - экс-сотрудник СБУ
Современная
Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"

В нашей столице мероприятия "Наурыза-2019" прошли под ошеломительный успех совершенно нового явления на музыкальном небосклоне. В Кремлевском Дворце съездов выступил казахстанский певец Димаш Кудайберген. Не случайно имя его переводится, как "Данный Богом". Автор "Правды.Ру" побывал на концерте восходящей звезды.

Димаш Кудайберген: "Давайте будем просто доверять друг другу!"
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Военные новости
"Гуаянский щит": Венесуэла создает российскую военную базу
Путешествия
Федор Конюхов пережил шторм мощностью в 12 баллов
Новости Барнаула
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться после публикации фотографий в платье и купальнике
Любовь Степушова Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос? Любовь Степушова Сергей Костин "Красное поле": патриотизм за деньги? Сергей Костин Игорь Буккер Шимпанзе превращаются в людей Игорь Буккер
Комментарии
"Красное поле": патриотизм за деньги?
Ford решил покинуть рынок легковых автомобилей в РФ
Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Белый дом запросил на поддержку Гуайдо до 500 млн долларов
"Народ власть не понял, потому что понял правильно"
Визит Путина в Киргизию: встанет ли главный вопрос?
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
На баррикады еще рано, соль и спички запасать уже пора
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинскую спортсменку уволили за отказ агитировать за Порошенко
Украинские националисты разбили памятник генералу Ватутину
Десять силовиков пострадали при столкновении с митингующими в Ингушетии
Трамп велел отправить астронавтов к Луне в течение пяти лет
Германия поясняет, в каком случае предпочтет СПГ из США
Литовский суд приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы
В сенате США заговорили о новых санкциях против РФ после доклада Мюллера
США не допустят вмешательства "враждебных держав" в дела Венесуэлы
На баррикады еще рано, соль и спички запасать уже пора
История и современность Все >
История британского моряка, первого добравшегося до Японии
История британского моряка, первого добравшегося до Японии
В Африке запретили энергетик, который вызывал эрекцию
В Африке запретили энергетик, который вызывал эрекцию
НАТО ведет активную разведку у российских границ
НАТО ведет активную разведку у российских границ
В Индии завершились испытания противоспутникового оружия
В Индии завершились испытания противоспутникового оружия
Раскрыты подробности гибели российских военных в Сирии
Раскрыты подробности гибели российских военных в Сирии
На Камчатке прошли учения с ЗРПК "Панцирь-С"
На Камчатке прошли учения с ЗРПК "Панцирь-С"
Гитлеровские штрафбаты - как в Германии наказывали провинившихся и куда их отправляли
Гитлеровские штрафбаты - как в Германии наказывали провинившихся и куда их отправляли
Однажды в Берлине: как СССР попросился в НАТО - и получил оскорбительный отказ
Однажды в Берлине: как СССР попросился в НАТО - и получил оскорбительный отказ
Как Британия планировала поступить с Россией после Крымской войны
Как Британия планировала поступить с Россией после Крымской войны
Мэр Белгорода присягнул под марш из «Звездных войн»
Мэр Белгорода присягнул под марш из «Звездных войн»
"Многовато будет": власть снова пересчитает пенсии россиян
"Многовато будет": власть снова пересчитает пенсии россиян
Женское Все >
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Экономно и просто: забор из сетки рабица
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Советы по высадке семян, о которых вы не знали
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Маленькие хитрости при выращивании редиса
Рассада заболела. Что делать?
Рассада заболела. Что делать?
Перенимаем опыт древних: работаем по лунному календарю
Перенимаем опыт древних: работаем по лунному календарю
Врачи из Ивановской области напечатали на 3D-принтере "титановое лицо" для подростка
Врачи из Ивановской области напечатали на 3D-принтере "титановое лицо" для подростка
Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой
Жительница США перенесла инсульт во время занятий йогой
Готовим кожу к весне
Готовим кожу к весне
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Алина Кабаева рассказала все о своей семье
Салон нишевой парфюмерии в Москве 29-30 марта
Салон нишевой парфюмерии в Москве 29-30 марта
Кафе с котиками закрывают
Кафе с котиками закрывают
Какие посты в Instagram говорят о психологических проблемах
Какие посты в Instagram говорят о психологических проблемах
Три способа улучшить свое самочувствие
Три способа улучшить свое самочувствие
Ученый из Лондона придумал алкоголь, не вызывающий похмелье
Ученый из Лондона придумал алкоголь, не вызывающий похмелье
Мужское Все >
Когда-то Юпитер находился в другом месте
Когда-то Юпитер находился в другом месте
Чиновники Таганрога: куклы LOL не безопасны
Чиновники Таганрога: куклы LOL не безопасны
Уникальные и эффективные способы применения соды в быту
Уникальные и эффективные способы применения соды в быту
Не все знают, что эти вещи можно стирать в стиральной машине
Не все знают, что эти вещи можно стирать в стиральной машине
Маленькие хитрости в организации пространства на маленькой кухне
Маленькие хитрости в организации пространства на маленькой кухне
Как и где расположить телевизор в гостиной
Как и где расположить телевизор в гостиной
Домашние растения, которые не требуют ухода
Домашние растения, которые не требуют ухода
Горы равных возможностей в Сочи
Горы равных возможностей в Сочи
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Правда ТВ
Речной круиз – лучший способ увидеть страну изнутри
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Клуб Главного Редактора
Рак. Можно ли избежать смертного приговора?
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Интересы
Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование
Полузабытое таинство: елеопомазание, или маслособорование
Архиепископ РПЦ выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых
Архиепископ РПЦ выразил обеспокоенность миниатюрными скульптурами домовых
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Дикие животные дома: оригинальность во вред
Как отучить собаку портить вещи
Как отучить собаку портить вещи
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
В США пес спас хозяев от смерти, пожертвовав собой
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Лхасский апсо: история породы, характер, уход
Животное и ребенок: за и против
Животное и ребенок: за и против
Умная поджелудочная железа обеспечит пациентов инсулином
Умная поджелудочная железа обеспечит пациентов инсулином
Успехи Илона Маска в ракетостроении
Успехи Илона Маска в ракетостроении
Как ускорить сжигание жира — четыре совета от экспертов
Как ускорить сжигание жира — четыре совета от экспертов
Роботы будут манипулировать рыбами, птицами и наскомыми
Роботы будут манипулировать рыбами, птицами и наскомыми
Каково это: родить двойняшек от разных отцов
Каково это: родить двойняшек от разных отцов
10 основных святынь Москвы и Подмосковья
10 основных святынь Москвы и Подмосковья
Трамп распорядился отправить американцев на Луну в течение пяти лет
Трамп распорядился отправить американцев на Луну в течение пяти лет
Черная кошка попала на видео и растворилась в воздухе ВИДЕО
Черная кошка попала на видео и растворилась в воздухе ВИДЕО
Южная Америка
Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2

Что дал людям венесуэльский социализм? Как развиваться стране в условиях необъявленных, но фактически начатых американцами войны и грабежа? Как относятся в Венесуэле к русским и американцам, любят ли чависты Мадуро? Каковы его шансы удержать власть? Обозреватель "Правды.Ру" делится впечатлениями после посещения Венесуэлы.

Русские и гринго в Венесуэле: счет - 3:2
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Евросоюз
Разрыв шаблона в Европе: "популисты" стали реалистами
Так кто же победил ИГИЛ*?
Мир. Новости мира
Так кто же победил ИГИЛ*?
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Южная Америка
Трамп кулаками машет, а венесуэльцы танцуют
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
США и Канада. Новости и аналитика
Никто не расходится: демократы размялись в борьбе с Трампом
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Ближний Восток
Аннексия Голанских высот и "аннексия" Крыма: Трамп в ловушке?
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Евросоюз
Россию не уважают в Польше, потому что Россия сама себя не уважает - мнение
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Новости Украины
Генпрокурор Украины "наехал" на посла США: что это значит?
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Бывший СССР
Астана станет Нурсултаном: надолго ли?
Европа готовится к признанию Крыма российским
Евросоюз
Европа готовится к признанию Крыма российским
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ