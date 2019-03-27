The Guardian: EC может перенести Brexit на год

Евросоюз готов перенести дату выхода Великобритании из своего состава до конца мая 2020 года, если британский парламент не одобрит предложенное соглашение о Brexit. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в руководстве ЕС.

Еврочиновник сообщил изданию, что такой сценарий давно обсуждается в Брюсселе, и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй знает об этом, хотя и публично и не озвучивает данный вариант. Отсрочка Brexit обезопасит ЕС от срыва ранее намеченных планов, который возможен при жестком варианте выхода Лондона из союза.

Напомним, что одобрить либо отклонить соглашение о Brexit британский парламент должен до конца текущей недели. Согласно решению глав ЕС, принятому на саммите в Брюсселе в минувшую пятницу, если парламентарии одобрят соглашение, Brexit состоится 22 мая, а если отклонят — 12 апреля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Еврокомиссия не рассчитывает на позитивное решение британского парламента и готова к жесткому варианту Brexit.

Источник фото: "Правда.Ру"

Читайте также

Мнение: России выгоден Brexit

Жесткий выход: что ждет ЕС в худшем варианте Brexit

В ЕС считают, что Британия намерено хочет выйти из Евросоюза без соглашения