The Guardian: EC может перенести Brexit на год.

Евросоюз готов перенести дату выхода Великобритании из своего состава до конца мая 2020 года, если британский парламент не одобрит предложенное соглашение о Brexit. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в руководстве ЕС.
Еврочиновник сообщил изданию, что такой сценарий давно обсуждается в Брюсселе, и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй знает об этом, хотя и публично и не озвучивает данный вариант. Отсрочка Brexit обезопасит ЕС от срыва ранее намеченных планов, который возможен при жестком варианте выхода Лондона из союза.
Напомним, что одобрить либо отклонить соглашение о Brexit британский парламент должен до конца текущей недели. Согласно решению глав ЕС, принятому на саммите в Брюсселе в минувшую пятницу, если парламентарии одобрят соглашение, Brexit состоится 22 мая, а если отклонят — 12 апреля.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Еврокомиссия не рассчитывает на позитивное решение британского парламента и готова к жесткому варианту Brexit.
Источник фото: "Правда.Ру"
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