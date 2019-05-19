Глава МВД Италии назвал европейских чиновников экстремистами

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Брюссель стал "сборищем экстремистов". По мнению Сальвини, Европа остро нуждается в реформах, а текущий состав европейского правительства сдерживает необходимые перемены.
"Мы выступаем за разумную политику. Сейчас Европа нуждается в реформах, и это неизбежно. Но те, кто управляют Европой последние 20 лет - настоящие экстремисты. Мы не собираемся следовать за ними, мы будем строить наше будущее", - пояснил свою позицию Сальвини.
Такое заявление глава итальянского МВД сделал перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся уже на следующей неделе.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что вместо решения собственных проблем и проведения реформ Европарламент призывает остановить строительство нефтепровода "Северный поток-2", а также ввести санкции против России.
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