Европарламент призвал к остановке "Северного потока - 2" и новым санкциям против России

Европейский парламент одобрил во вторник, 12 марта, резолюцию о политических отношениях между Европейским союзом и Россией. Резолюция призывает остановить проект "Северный поток-2", расширить санкции в отношении отдельных россиян, а также не признавать Россию в качестве стратегического партнера ЕС. Об этом сообщают "РИА Новости".
Парламентарии одобрили документ в ходе заседания пленарной сессии в Страсбурге. За резолюцию проголосовали 402 депутата, 163 высказались против, 89 воздержались.
В тексте резолюции утверждается ряд положений и ограничений, направленных против России. В документе отмечается готовность ЕС расширять персональные санкции в отношении граждан России, а также ограничить доступ к европейским финансам и технологиям за нарушение российской стороной норм международного права.
Отдельно подчеркивается, что строительство магистрального газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической политике ЕС и внутреннему рынку, поскольку усиливает зависимость европейских стран от российского газа. Поэтому строительство проекта в резолюции рекомендуют остановить.
Документ также призывает не считать Россию стратегическим партнером Европы из-за несоблюдения соглашений о партнерстве и сотрудничестве со стороны Москвы. Однако в Европейском парламенте уточняют, что Европа по-прежнему готова к сотрудничеству, если "российские власти выполнят свои юридические и международные обязательства".
Ранее "Правда.Ру" писала том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил возможное введение санкций со стороны Соединенных Штатов против проекта строительства магистрального газопровода "Северный поток-2" с "рэкетом на международном уровне".
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