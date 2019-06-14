Эксперты Еврокомиссии обнаружили источник дезинформационной деятельности, направленный на подавление явки избирателей и их политические предпочтения. Об этом сообщила газета Financial Times после ознакомления с отчетом Еврокомиссии.
По информации издания, эксперты Еврокомиссии всерьез утверждают, что некие "связанные с Россией злоумышленники" вмешивались в ход выборов в Европейский парламент, которые состоялись в мае текущего года. Злоумышленники, которых связывают с РФ, пытались снизить явку избирателей и повлиять на их политические предпочтения.
В отчете не указано, кто именно координировал подрывную деятельность, однако утверждается, что злоумышленники изменили тактику воздействия на общество. Вместо широкомасштабных кампаний в информационном пространстве они действуют локально на небольшие социальные группы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер ушел в отставку. Также он закрыл дело о "российском вмешательстве" в выборы президента США, которое расследовал на протяжении нескольких лет.
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