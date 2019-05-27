Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте. За ней следует "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" - 152 места. Третье место досталось "Альянсу либералов и демократов за Европу", получившему 107 мандатов. Об этом сообщает пресс-служба ЕП.



Сегодня заканчиваются выборы в Европарламент. Что от них ожидать? / Новости от 26.05.2019 09:02

Европейская народная партия и социалисты, у которых было большинство в прошлом составе Европарламента, сократили свое представительство. ЕНП потеряла 39 мандатов и будет представлена 178 депутатами. Фракция социалистов лишилась 35 мест. Либералы и евроскептики, напротив, усилили свои позиции.

У крайне правой националистической партии "Европа наций и свобод" - 58 мест. У правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" - 56 мест. Обе партии усилили свое присутствие в Европарламенте.

Напомним, выборы в ЕП проходили в Европейском союзе с 23 по 26 мая. Участие в выборах приняли 51% избирателей.

Ранее о выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ-ВШЭ Кирилл Энтин.

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