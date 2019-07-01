Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что провал саммита ЕС показывает необходимость реформирования объединения. Ранее европейские лидеры не смогли прийти к общему соглашению о кандидатурах на ключевые посты в евроструктурах на 2019-2014 годы.
Из-за разногласий глава Евросовета Дональд Туск был вынужден прервать саммит для отдельных обсуждений с главами европейских государств. Эммануэль Макрон отметил, что Евросоюз явно не готов к расширению, поскольку 28 лидеров не могут договориться.
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