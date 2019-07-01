Макрон рассказал о провале саммита ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что провал саммита ЕС показывает необходимость реформирования объединения. Ранее европейские лидеры не смогли прийти к общему соглашению о кандидатурах на ключевые посты в евроструктурах на 2019-2014 годы.



Макрон проголосовал на выборах в Европарламент / Новости от 26.05.2019 14:43

Из-за разногласий глава Евросовета Дональд Туск был вынужден прервать саммит для отдельных обсуждений с главами европейских государств. Эммануэль Макрон отметил, что Евросоюз явно не готов к расширению, поскольку 28 лидеров не могут договориться.