Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России

В последнее время многие мировые лидеры хотят стать связующим мостом между Западом и Россией. Итальянские — не исключение, а роль папы Франциска в этом — незаменима.
После присоединения Италии к инициативе "Новый шелковый путь" Китая и последующего визита премьера Джузеппе Конте в Пекин в конце апреля, а также встреч вице-премьера Маттео Сальвини в США с государственным секретарем Майклом Помпео и вице-президентом Майком Пенсом, подоспела третья встреча итальянских лидеров — с президентом Владимиром Путиным, который прибыл 4 июля в Рим.
Отношения России и Италии были позитивными со времен СССР и Пальмиро Тольятии — лидера крупнейшей европейской коммунистической партии. После падения Берлинской стены эстафету подхватили владимир Путин и тогдашний лидер страны Сильвио Берлускони. Сегодня российский президент поддерживает отличные отношения с Сальвини — лидером партии "Лига", которую он выдвинул на федеральный уровень и в Европарламент.
Итальянцы давно имеют с Россией широкие бизнес связи, и их потери от аграрных контрсанкций России составляют более миллиарда евро. Рим выступает против новых антироссийских санкций ЕС по украинским событиям. В этот раз подписание конкретных коммерческих соглашений не предусматривается, но, вероятно, будет расширяться своего рода "альтернативный коридор", который смягчает санкции через прямые отношения между компаниями.
В интервью Corriere della Sera, Путин обратил внимание на то, что ни одна итальянская компания с 2014 года не ушла с российского рынка, а на недавнем Петербургском экономическом форуме были подписаны перспективные двусторонние контракты в промышленности, газовой и нефтехимической отраслях. В России представлено около 500 итальянских деловых структур", — сказал президент. Он отметил проекты в сфере ветряной энергетики компании "ЭНЕЛ", строительство химического предприятия в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием "Мэр Текнимонт", новое производство макаронных изделий компании "Барилла".
По словам российского президента, по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 12,7% до $26,9 млрд, а накопленные прямые инвестиции из Италии к началу этого года достигли $4,7 млрд. Среди международных кейсов наибольший интерес вызывает ливийский. Италия хочет использовать влияние Москвы на генерала Халифу Хафтара, чтобы получить выход на нефть Ливии.
Особняком стоит встреча Путина с папой Римским Франциском. Известно, что Ватикан — это влиятельное государство, а Папа — влиятельный политик. Святой престол всячески противится экспорту американской агрессивной модели в мир. Если мы вспомним первую Путина с Франциском, то она состоялась в 2013 году, и в центре обсуждения находился сирийский кризис. Как раз тогда стоял вопрос об американской интервенции в Сирию. По итогам встречи Папа подчеркнул, что "необходимо срочно прекратить насилие" и "поощрять конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта".
Очевидно, что инициативы дипломатии Ватикана по сирийскому конфликту нашли объективное сближение с российской дипломатической стратегией, что вскоре ослабило угрозу внешнего военного вмешательства в Сирии и начался процесс уничтожения химического оружия Башаром Асадом.
Вторая встреча произошла в 2015 году — беседа длилась уже не 35, а 50 минут и была посвящена гражданскому конфликту на Украине. В конце апреля того же года патриарх Русской Церкви (РПЦ) Кирилл высоко оценил позицию Ватикана в отношении украинского кризиса: "Папа Франциск и Государственный секретариат (Ватикана) заняли авторитетную позицию в отношении ситуации на Украине, избегая односторонних заявлений и ссылаясь на конец братоубийственной войны", — заявил, предстоятель РПЦ.
С российской стороны получило высокую оценку безоговорочное указание Папы украинским католикам не вмешиваться во внутренний кризис украинского православия, пишет итальянский портал Avvenire. На 5 и 6 июля Папа вызвал своего главного архиепископа Святослава Шевчука в Рим вместе с высшими руководителями Синода Греко-католической церкви для оценки положения на Украине. Вероятно, разговор пойдет по итогам встречи с Путиным.
Добавим, что Украина в 2015 году объявила о приглашении Папе приехать, но Франциск отказался по соображениям безопасности. Вероятно, и не только по этой причине, он избегает поддерживать киевский режим, прославившийся насилием и подавлением инакомыслия. Кроме того, он понимает, что раздражение Путина может вылиться в раздражение РПЦ и ее Патриарха, а это не в его интересах, о чем мы скажем ниже.
Нынешняя встреча, предполагаем, будет тоже сосредоточена на Украине и на Ближнем Востоке, возможно на Венесуэле. Известно, что Каракас пригласил папу Франциска стать посредником в конфликте с США. Кроме того, встанет вопрос и об Идлибе, Папа получил письмо от сирийского христианского писателя Роджера Асфара с просьбой о помиловании мирных жителей Идлиба, которые "страдают от бомбардировок ВКС России". Путину понадобятся аргументы, чтобы опровергнуть это мнение.
Конечно, Ватикан хотел бы в ответ на поддержку (хоть она и объективная) получить приглашение на визит Папы в Москву, и Франциск заслуживает этого — как политик, но не как религиозный деятель. И патриарх Кирилл бы поддержал, но подавляющее большинство архиереев РПЦ против, так как с богословской точки зрения для православия католики — это еретики. Существует точка зрения о том, что католицизм стремится к экспансии на православные земли. Что же, вполне возможно этим и объясняется лояльность Папы к Путину и нежелание портить отношения с Патриархом. Но здесь можно балансировать и удерживать ситуацию в нужном русле.
По словам посла Ватикана в России Селестино Мильоре, сегодняшняя встреча Папы с российским президентом "является шагом к историческому путешествию Франциска в Москву", хотя эта тема не будет включена в повестку дня. "Важно не спешить, — пояснил монсеньор Селестино, и делать все хорошо, без принуждения" .
Как сказал "Правде.Ру" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, католицизм является очень важной религиозной составляющей во многих странах. "Поэтому с точки зрения работы России на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и даже в США, в связи с миграцией туда католиков из стран Латинской Америки, католическая церковь — это очень сильный игрок", — отметил политолог. У Ватикана остаются сильные позиции в странах Западной Европы: Испании, Италии, Франции, Германии, продолжил эксперт. Он напомнил, что в Восточной Европе происходит резкий разворот в религиозном направлении.
"В Европейском Союзе есть также целый ряд партий, которые достаточно активно ориентируются на католическую церковь. С этой точки зрения, на неформальном общественном уровне католическая церковь сохраняет очень сильные позиции, и ее мнение важно при принятии решений политиками", — резюмировал Дмитрий Абзалов.
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