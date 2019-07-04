Каждая встреча Путина с Папой решает главную проблему России

В последнее время многие мировые лидеры хотят стать связующим мостом между Западом и Россией. Итальянские — не исключение, а роль папы Франциска в этом — незаменима.



Путин и Папа Римский принесут мир Сирии?

Москва и Рим обходят санкции

После присоединения Италии к инициативе "Новый шелковый путь" Китая и последующего визита премьера Джузеппе Конте в Пекин в конце апреля, а также встреч вице-премьера Маттео Сальвини в США с государственным секретарем Майклом Помпео и вице-президентом Майком Пенсом, подоспела третья встреча итальянских лидеров — с президентом Владимиром Путиным, который прибыл 4 июля в Рим.

Отношения России и Италии были позитивными со времен СССР и Пальмиро Тольятии — лидера крупнейшей европейской коммунистической партии. После падения Берлинской стены эстафету подхватили владимир Путин и тогдашний лидер страны Сильвио Берлускони. Сегодня российский президент поддерживает отличные отношения с Сальвини — лидером партии "Лига", которую он выдвинул на федеральный уровень и в Европарламент.

Итальянцы давно имеют с Россией широкие бизнес связи, и их потери от аграрных контрсанкций России составляют более миллиарда евро. Рим выступает против новых антироссийских санкций ЕС по украинским событиям. В этот раз подписание конкретных коммерческих соглашений не предусматривается, но, вероятно, будет расширяться своего рода "альтернативный коридор", который смягчает санкции через прямые отношения между компаниями.

В интервью Corriere della Sera, Путин обратил внимание на то, что ни одна итальянская компания с 2014 года не ушла с российского рынка, а на недавнем Петербургском экономическом форуме были подписаны перспективные двусторонние контракты в промышленности, газовой и нефтехимической отраслях. В России представлено около 500 итальянских деловых структур", — сказал президент. Он отметил проекты в сфере ветряной энергетики компании "ЭНЕЛ", строительство химического предприятия в Самарской области и газоперерабатывающего завода в Амурской области с участием "Мэр Текнимонт", новое производство макаронных изделий компании "Барилла".

По словам российского президента, по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос на 12,7% до $26,9 млрд, а накопленные прямые инвестиции из Италии к началу этого года достигли $4,7 млрд. Среди международных кейсов наибольший интерес вызывает ливийский. Италия хочет использовать влияние Москвы на генерала Халифу Хафтара, чтобы получить выход на нефть Ливии.

Ватикан не одобряет американскую модель "демократии"

Особняком стоит встреча Путина с папой Римским Франциском. Известно, что Ватикан — это влиятельное государство, а Папа — влиятельный политик. Святой престол всячески противится экспорту американской агрессивной модели в мир. Если мы вспомним первую Путина с Франциском, то она состоялась в 2013 году, и в центре обсуждения находился сирийский кризис. Как раз тогда стоял вопрос об американской интервенции в Сирию. По итогам встречи Папа подчеркнул, что "необходимо срочно прекратить насилие" и "поощрять конкретные инициативы по мирному урегулированию конфликта".

Очевидно, что инициативы дипломатии Ватикана по сирийскому конфликту нашли объективное сближение с российской дипломатической стратегией, что вскоре ослабило угрозу внешнего военного вмешательства в Сирии и начался процесс уничтожения химического оружия Башаром Асадом.

Вторая встреча произошла в 2015 году — беседа длилась уже не 35, а 50 минут и была посвящена гражданскому конфликту на Украине. В конце апреля того же года патриарх Русской Церкви (РПЦ) Кирилл высоко оценил позицию Ватикана в отношении украинского кризиса: "Папа Франциск и Государственный секретариат (Ватикана) заняли авторитетную позицию в отношении ситуации на Украине, избегая односторонних заявлений и ссылаясь на конец братоубийственной войны", — заявил, предстоятель РПЦ.

С российской стороны получило высокую оценку безоговорочное указание Папы украинским католикам не вмешиваться во внутренний кризис украинского православия, пишет итальянский портал Avvenire. На 5 и 6 июля Папа вызвал своего главного архиепископа Святослава Шевчука в Рим вместе с высшими руководителями Синода Греко-католической церкви для оценки положения на Украине. Вероятно, разговор пойдет по итогам встречи с Путиным.

Добавим, что Украина в 2015 году объявила о приглашении Папе приехать, но Франциск отказался по соображениям безопасности. Вероятно, и не только по этой причине, он избегает поддерживать киевский режим, прославившийся насилием и подавлением инакомыслия. Кроме того, он понимает, что раздражение Путина может вылиться в раздражение РПЦ и ее Патриарха, а это не в его интересах, о чем мы скажем ниже.

Чего хочет Ватикан от России?

Нынешняя встреча, предполагаем, будет тоже сосредоточена на Украине и на Ближнем Востоке, возможно на Венесуэле. Известно, что Каракас пригласил папу Франциска стать посредником в конфликте с США. Кроме того, встанет вопрос и об Идлибе, Папа получил письмо от сирийского христианского писателя Роджера Асфара с просьбой о помиловании мирных жителей Идлиба, которые "страдают от бомбардировок ВКС России". Путину понадобятся аргументы, чтобы опровергнуть это мнение.

Конечно, Ватикан хотел бы в ответ на поддержку (хоть она и объективная) получить приглашение на визит Папы в Москву, и Франциск заслуживает этого — как политик, но не как религиозный деятель. И патриарх Кирилл бы поддержал, но подавляющее большинство архиереев РПЦ против, так как с богословской точки зрения для православия католики — это еретики. Существует точка зрения о том, что католицизм стремится к экспансии на православные земли. Что же, вполне возможно этим и объясняется лояльность Папы к Путину и нежелание портить отношения с Патриархом. Но здесь можно балансировать и удерживать ситуацию в нужном русле.

По словам посла Ватикана в России Селестино Мильоре, сегодняшняя встреча Папы с российским президентом "является шагом к историческому путешествию Франциска в Москву", хотя эта тема не будет включена в повестку дня. "Важно не спешить, — пояснил монсеньор Селестино, и делать все хорошо, без принуждения" .

Как сказал "Правде.Ру" президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, католицизм является очень важной религиозной составляющей во многих странах. "Поэтому с точки зрения работы России на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии и даже в США, в связи с миграцией туда католиков из стран Латинской Америки, католическая церковь — это очень сильный игрок", — отметил политолог. У Ватикана остаются сильные позиции в странах Западной Европы: Испании, Италии, Франции, Германии, продолжил эксперт. Он напомнил, что в Восточной Европе происходит резкий разворот в религиозном направлении.

"В Европейском Союзе есть также целый ряд партий, которые достаточно активно ориентируются на католическую церковь. С этой точки зрения, на неформальном общественном уровне католическая церковь сохраняет очень сильные позиции, и ее мнение важно при принятии решений политиками", — резюмировал Дмитрий Абзалов.

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