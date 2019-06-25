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У России есть два года на политический эксперимент в Молдавии

Мир » Бывший СССР » Молдавия print

Кремль намерен показать странам-лимитрофам на примере Молдавии, как надо себя вести с Россией, чтобы пользоваться экономическими преференциями. У России есть два года на этот эксперимент, считает молдавский политолог Богдан Цырдя.


России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?

Прорыв в Кишиневе и Тирасполе обеспечил вице-премьер Дитрий Козак, который имеет статус спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией. В Кишинев российский вице-пример приехал второй раз за последние три недели. В понедельник, 24 июня, он провел переговоры со всем высшим руководством республики: президентом Игорем Додоном, новоизбранными спикером парламента Зинаидой Гречаной (социалисты) и премьером Майей Санду (блок АКУМ), которая поприветствовала возобновление работы молдавско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. И это та самая Санду, которая, как говорят, движима идеей румынизации Молдавии с последующим вхождением в Евросоюз.

Напомним, что парламентский кризис в Молдавии после февральских выборов закончился созданием в июне коалиции "пророссийских" социалистов с "прорумынским" блоком АКУМ. "Хозяин" Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк бежал из страны, а его Демократическая партия после долгих лет нахождения у власти ушла в оппозицию. Консенсусу акумовцев и социалистов способствовала консолидированная позиция России и Запада по удалению от власти Плахотнюка, который создал "преступный режим" (выражение Козака) с подчинением себе всех структур власти.

Козак, как сообщается, обсудил в Кишиневе вопросы расширения беспошлинной торговли Молдавии с Россией как в части номенклатуры товаров, так и списков предприятий, которые могут поставлять товары на российский рынок (сейчас это в основном Приднестровье и Гагаузия). "Мы сегодня здесь, чтобы после преодоления кризиса возобновить работу по сотрудничеству. Есть очень хороший настрой правительства Молдавии и российского правительства на возобновление и расширение сфер нашего сотрудничества", — сказал Козак по итогам дискуссий с Санду.

Энтузиазм, видимо, вызван заявлениями Санду о том, что молдавский кабмин будет продвигать предсказуемую внешнюю политику. По ее словам, в ее основе — реализация евроинтеграции и внедрение соглашения об ассоциации с ЕС, но в то же время и развитие взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией.

Хочется надеется, что в Брюсселе наконец поняли, что существует огромная разница между милой его сердцу прозападной риторикой постсоветских олигархов и их реальными действиями. За десять лет существования плана по "демократизации" постсоветских стран ("Восточное партнерство") Армения, Украина, Молдавия, Грузия доказали, что их олигархические системы неустойчивы, непопулярны, неспособны бороться с коррупцией и решать самостоятельно цели повышения уровня жизни населения.

С другой стороны, также можно было бы приветствовать осознание Европой того факта, что реализация атлантического партнерства с США — любыми способами задавить Россию — никак не влияет на "путинский режим". Именно поэтому центры принятия решений в Европе поспособствовали тому, чтобы Вашингтон убрал Плахотнюка из политики, и теперь будут пытаться через Санду добиться быстрых результатов в восстановлении минимальной функциональности правосудия и консолидации поддержки, которую Кишинев получил от ЕС и США. При этом, конечно, будет вестись политическая игра с тщательным учетом ошибок и слабостей временных партнеров (социалистов), чтобы не дать Кишиневу сблизиться с Москвой.

Что касается Москвы, то явно просматривается желание на фоне последних грузинских событий дать понять странам-лимитрофам, что Россия хочет от них иметь за экономические преференции и особенно дешевый газ. А именно, быть нейтральными во внешней политике, а проблему русскоязычного населения решать в конструктивном русле. Посмотрим, сможет ли Россия за короткое время поспособствовать повышению уровеня жизни молдован, чтобы закрепить свои требования.

Если получится, то нет такого союза, который бы не укрепился от положительных итогов. В конце концов, в Европе очень модны нынче широкие коалиции ранее непримиримых оппонентов. А Вашингтону, надеемся, с его концепцией "навреди России" доверять в Евросоюзе будут все меньше.

Как сказал "Правде.Ру" депутат парламента от Партии социалистов Республики Молдова, политолог Богдан Цырдя, "Владимир Плахотнюк был частью антироссийской дуги, состоявшей из Румынии, Молдавии, Украины, Грузии, которая медленно, но уверенно превращалась в антироссийский военный плацдарм". Падение Плахотнюка, по мнению эксперта, произошло, "в том числе, благодаря тому, что Игорь Додон пришел с идеями превращения Молдавии из поля геополитической битвы в мост между Востоком и Западом и решения приднестровского конфликта так, чтобы он стал моделью урегулирования и для других горячих регионов".

Россия поддержала освобождение страны от олигархического режима, отметил для "Правды.Ру" политолог, и "сыграла огромнейшую роль в демократизации страны". Возможно, что Москва, действительно, пытается показать Украине, Грузии и Армении, чего хочет от соседей и какие преференции готова за это дать, сказал в интервью "Правде.Ру" Богдан Цырдя.

Беспошлиный экспорт молдавской сельхозпродукции в Россию, а также заключение нового газового контракта — это крайне важные для страны вопросы, идентичные и для Украины. И их решение может послужить для Киева неким сигналом "для стимулирования мыслительных процессов", отметил в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" эксперт.

"Наш интерес в том, чтобы нас не разрывали между Западом и Востоком, а в налаживании торговых отношений между ними. Давайте использовать статус зоны свободной торговли в СНГ, страны-наблюдателя Молдавии в ЕврАзЭс и договор об ассоциации с Евросоюзом, что дает возможность российскому бизнесу создавать здесь предприятия и беспошлинно экспортировать в Евросоюз и аналогичным образом западным инвесторам создавать здесь площадки для экспорта в Российскую Федерацию", — сказал Богдан Цырдя в интервью "Правде.Ру".

"В Молдавии можно будет провести некий политический эксперимент. Да, возможно, шансы не столь велики, потому что интересы крупных держав всегда являются конфликтными, но я сохраняю такой очень умеренный оптимизм, что хотя бы на год-два нам удастся здесь обеспечить некий баланс интересов Востока и Запада", — сделал вывод для "Правды.Ру" молдавский политолог.

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Темы молдавия богдан цырдя россия и молдавия экспертное мнение
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