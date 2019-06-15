На официальном сайте Демократической партии Молдавии появилось сообщение о том, что глава партии Владимир Плахотнюк уехал из страны. В пресс-релизе утверждается, что политик захотел отправиться в путешествие со своей семьей.
Молдавские СМИ сразу же обратили внимание на то, что члены Демократической партии начали быстро покидать страну после того, как временное правительство Павла Филипа ушло в отставку по указу Игоря Додона.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Молдавии Игорь Додон заподозрил оппозицию в подготовке покушения на него.
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