СМИ: глава Демократической партии Молдавии сбежал из страны

На официальном сайте Демократической партии Молдавии появилось сообщение о том, что глава партии Владимир Плахотнюк уехал из страны. В пресс-релизе утверждается, что политик захотел отправиться в путешествие со своей семьей.



Додон заявил о фальсификации на выборах в Молдавии...

Молдавские СМИ сразу же обратили внимание на то, что члены Демократической партии начали быстро покидать страну после того, как временное правительство Павла Филипа ушло в отставку по указу Игоря Додона.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Молдавии Игорь Додон заподозрил оппозицию в подготовке покушения на него.

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