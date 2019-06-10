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Госдеп: результаты выборов в Молдавии выражают волю народа

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Сформировавшие новое правительство результаты выборов в Молдавии выражают волю народа.


Госдеп США потратит на борьбу с влиянием России...

Об этом заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки.

Выборы, пояснили свою позицию в Вашингтоне, были "конкурентными", а при проведении голосования права человека не нарушались.

Соединенные Штаты Америки также призвали "все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться" о "политическом диалоге".

Напомним, что Конституционный суд и Демократическая партия Молдавии отказались признавать новое правительство и требуют роспуска парламента. Кабинет министров же и парламент - контроль над двумя этими ведомствами по окончанию выборов перешел от демократов к социалистам - объявили, что будут продолжать работать.

Таким образом, отметим, в Молдавии на сегодняшний день два президента и два премьер-министра. Обе стороны обвиняют друг друга в захвате власти в стране.

 

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Темы сша госдеп выборы власть молдавия
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Госдеп: результаты выборов в Молдавии выражают волю народа
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