Додон: все участники госпереворота ответят по закону

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что все госструктуры должны подчиниться новому правительству или уйти в отставку. Глава государства отметил, что все высокопоставленные чиновники, которые допустили возникновение политического кризиса будут отвечать по закону. Накануне глава молдавского МВД объявил о возбуждении уголовного дела против лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.



Потепление в отношениях. Президент Молдовы...

Также президент призвал жителей страны не чинить произвол подобно членам Демократической партии, а строго следовать букве закона. Политический кризис в Молдавии близок к завершению из-за перехода демократов в оппозицию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк покинул страну. Пресс-служба партии сообщила, что политик отправился в путешествие вместе со своей семьей.

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