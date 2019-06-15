Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что все госструктуры должны подчиниться новому правительству или уйти в отставку. Глава государства отметил, что все высокопоставленные чиновники, которые допустили возникновение политического кризиса будут отвечать по закону. Накануне глава молдавского МВД объявил о возбуждении уголовного дела против лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.
Также президент призвал жителей страны не чинить произвол подобно членам Демократической партии, а строго следовать букве закона. Политический кризис в Молдавии близок к завершению из-за перехода демократов в оппозицию.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк покинул страну. Пресс-служба партии сообщила, что политик отправился в путешествие вместе со своей семьей.
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