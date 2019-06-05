Москва усилит помощь "русским соотечественникам" в Приднестровье

Визит вице-премьера Дмитрия Козака в Приднестровье показал, что Россия в настоящее время является одним из самых влиятельных внешних игроков на политической сцене Молдавии.



Россия защитит своих граждан в Приднестровье

Безвластие ли в Молдавии сыграло свою роль, или козыревщина в МИДе утратила свое влияние, но визит вице-премьера, спецпредставилеля президента по Молдавии Дмитрия Козака в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) состоялся.

Вспомним, как два года назад тогда еще тоже вице-премьер Дмитрий Рогозин, летевший в Молдавию по приглашению президента страны Игоря Додона для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции в Приднестровье, был остановлен Кишиневым в Румынии и вынужден был вернуться домой.

Кишинев все эти два года также ставил вопрос "ребром" о возвращении миротоворцев из ПМР в Россию и выводе склада с оружием из Колбасны. По этим вопросам с подачи друзей Молдавии (Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Румынии, Украины и Эстонии) в 2018 году была принята резолюция Генассамблеи ООН.

Прозападные СМИ и телеграм-каналы весь нынешний год распространяли информацию о том, что Москва крайне недовольна главой ПМР Вадимом Красносельским, а тот — Москвой, указывая на снижение российской помощи Тирасполю.

Главный результат визита Козака в том, что всем стало ясно: ситуация в ПМР на самом деле находится под контролем России и помощь Приднестровью будет усилена.

Как пишет ресурс deschide.md, Козак на встрече с Красносельским заявил, что "Россия поддерживает Приднестровье в течение 30 лет, потому что здесь живут русские соотечественники, которые нуждаются в поддержке". По его словам, Приднестровье находится в сложной ситуации из-за неспособности решить вопрос о статусе и нуждается в соответствующей помощи.

"В ходе нынешней встречи мы договорились о функционировании экономики, социальной сферы, методологической, организационной и материальной помощи, которую Россия может предоставить гражданам Приднестровья, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно в существующих условиях", — сказал Козак.

Он добавил, что в деятельности формата пять плюс два есть "некоторые текущие проблемы", которые не могут быть решены из-за географического положения Приднестровья (зажато между Молдавией и Украиной. — Ред.), но могут быть решены на переговорах с Кишиневом. "В последние годы некоторые из этих социальных и экономических проблем были решены, и мы можем продолжать участвовать в этом процессе до его окончательного решения", — сказал Козак.

Козак и Красносельский обсудили вопрос приобретения российского гражданства приднестровцами по упрощенной схеме. Они пришли к выводу, что эта проблема казуистическая, правовая. "Мы обсудим это с министерством иностранных дел и найдем решение. Все люди, которые имеют право на получение гражданства, должны воспользоваться этим правом. Проблема заключается в толковании или размытии правил, регулирующих получение документов в деталях. Это не политический вопрос", — отметил Козак.

Как сказал "Правде.Ру" директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир Букарский, "в Приднестровье живет, по разным оценкам, от 200 до 300 тысяч граждан России, которые уже в течение последних десятилетий приобрели российское гражданство, поэтому это не политический вопрос". Эти люди состоят на учете в посольстве России в Кишиневе, и они официально в Молдавии имеют статус иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Молдавии, уточнил для "Правды.Ру" эксперт.

По его словам, "российско-молдавские отношения в течение последнего времени были в кризисе". "Они налаживались на уровне глав государств, то есть президентов Владимира Путина и Игоря Додона, но саботировались на уровне правительства, конкретных правительственных чиновников, конкретных олигархов и парламентского большинства", — отметил в интервью "Правде.Ру" Владимир Букарский.

По его мнению, в настоящее время в Молдавии имеет место политический кризис, который связан "с существенными трудностями при формировании правящей коалиции". Успех Дмитрия Козака сотоит в том, что он провел встречи со всеми крупнейшими парламентскими партиями страны, как с левыми, так и с правыми. "Это произошло впервые за многие годы", — сказал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" эксперт. Это говорит о том, что Россия в настоящее время является одним из самых влиятельных внешних игроков на политической сцене Молдавии", — резюмировал для "Правды.Ру" Владимир Букарский.

Отметим, что несмотря на постоянное подчеркивание Москвой территориальной целостности Молдавии с сохранением Приднестровья в ее составе независимость ПМР может быть признана на международном уровне менее чем через пять-десять лет. Так считает тираспольский главный переговорщик Виталий Игнатьев.

"Приднестровье имеет безупречные политико-правовые и исторические основания для международного признания", — заявил Игнатьев в интервью газете "Комсомольская правда". — Иностранные партнеры все лучше и лучше понимают, что Приднестровье уже давно является независимым государством. И следующим шагом после фактического принятия этой реальности должно стать признание де-юре Приднестровья".

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