Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?

24 февраля в Молдавии состоятся парламентские выборы, которые считаются на Западе тестом между "пророссийским" или "проевропейским" выбором. А нельзя ли "перевербовать" Плахотнюка, если он снова "обречен" формировать правительство?

"Прозападная" или "пророссийская" Молдавия?

Как пишет румынская газета Adevărul, Молдавия "превратилась в серую зону", а элиты страны, "наслаждаются этой ситуацией, потому что они стали теми, кто устанавливает правила игры, пишет и переписывает их, не будучи привлеченным к ответственности ни Брюсселем, ни Москвой". Румыны боятся, что новоизбранный парламент станет "диффузным", что "усилит раскол между пророссийскими и прозападными силами", и "ухудшит" отношения Кишинева с ЕС.

Для России итоги выборов важны с точки зрения устранения блокады Приднестровья и решения его проблемы в комплексе. Конечно, с лояльным правительством это было сделать гораздо проще. В Кремле дали сигнал об этом. Так президент Молдавии Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным об отмене эмбарго на импорт молдавских фруктов, овощей и вина и амнистии для 170 тысяч молдавских трудовых мигрантов, нарушивших миграционные правила в России. Но в обоих случаях Путин подчеркнул, что окончательное решение он примет после выборов.

Прогноз о молдавском Майдане

Секретарь Совета безопасности России, Николай Патрушев предупредил, что западные страны могут спровоцировать Майдан в Кишиневе, если "пророссийская" Социалистическая партия (СПМ) одержит победу на парламентских выборах. "Если социалисты победят на выборах, Запад мог бы побудить правые силы организовать мероприятия типа Майдана в Кишиневе и попытаться низложить президента", — заявил Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

Патрушев пояснил, что "опросы показывают, что СПМ президента Игоря Додона, которая хочет укрепить отношения с Россией и Евросоюзом, возглавляет предвыборную гонку".

Это действительно так. Согласно опросу проведенному Ассоциацией социологов и демографов, три политические партии пойдут в парламент по партийным спискам (вторая половина парламента будет избрана по мажоритарным округам). Это СПМ, Демократическая партия (ДПМ) Влада Плахотнюка и избирательный блок ACUM Майи Санду. СП получит приблизительно 43%, ДПМ — 17% и ACUM 14%.

Похвастаться Плахотнюку нечем

Два участника нынешней правящей с ДМП коалиции — либерал-демократы и либералы не стали участвовать в нынешней кампании, потому что похвастаться им нечем.

Темпы роста экономики за 4 года упали с 5-6 до 2-3% в год, иностранные инвестиции сократились с $500 млн до $40 млн в год. Упал товарооборот с Россией, особенно алкогольной продукции — с $250 млн в год до $49 млн в 2017 году. Хищение в 2015 году миллиарда евро (1/8 ВВП Молдавии) окончательно подорвало влияние коалиции в стране и ее авторитет в ЕС. Брюссель даже отменил экономическую помощь, в результате чего национальная валюта резко обесценилась на 20%.

Поэтому ничего удивительного нет в том, что согласно данным вышеприведенного опроса, только 22% респондентов предпочли бы вступление Молдавии в НАТО, а более 60% выступили бы против. 41% респондентов проголосовали за вступление Молдавии в Европейский Союз, и почти 43% — в Евразийский Союз.

Додону важно сформировать большинство в парламенте, но ситуация по мажоритарным округам, согласно опросам, складывается не в пользу социалистов. Плахотнюк и Санду пугают своих сторонников "российской угрозой" и жестко критикуют друг друга. Санду уверяет, что, вот, она — настоящий евроинтегратор, в отличие от "вора" Плахотнюка. Тем не менее, при выигрыше по мажоритарным округам, им придется формировать большинство в парламенте и правительство. Как уверяют местные политологи, Плахотнюк "силен" тем, что может купить любого депутата, даже в рядах социалистов.

Как сделать Плахотнюка другом Путина?

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный директор молдавского филиала "Изборского клуба" Владимир Букарский, "нынешняя власть пользуется поддержкой меньшинства населения, но вопрос лишь в том, удастся ли победить административный ресурс, потому что нынешняя прозападная правящая группировка отдавать власть никому не собирается". По мнению эксперта, у других пророссийских сил, кроме социалистов, шансов на прохождение в парламент нет.

Что касается, Плахотнюка, то, по словам политолога, "ему давно выписана черная метка и от России, и от Запада". На него открытые уголовные дела в разных странах мира, и у него на "данный момент есть единственная цель — это легитимизация на Западе". "Москве удасться его перенастроить лишь в том случае, если он поймет, что никто, кроме России, с ним разговаривать не будет. Но он за время своего пребывания у власти сделал так много антироссийских шагов, что я не думаю, что кто-то в руководстве России всерьез настроен рассматривать в качестве партнера", — резюмировал Владимир Букарский.

Тем не менее, уж сколько таких шагов сделал, например, Реджеп Эрдоган, а ведь теперь является "другом" российского президента. Да и "Талибан", являясь в России "террористической организацией", стал, вдруг, для Москвы рукопожатным. Так, может быть, и на Плахотнюка поискать экономические рычаги воздействия и необязательно репрессивные, а выгодные?

Читайте по теме: Молдавия станет частью нового государства

Почему Молдавия не станет второй Украиной

Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?