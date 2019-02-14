Додон не даст отозвать посла Молдавии из России

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать необходимый указ об отзыве посла республики из Российской Федерации.

Так, отметим, глава государства прокомментировал информацию о том, что правительство Молдавии якобы намерено отозвать посла республики из России. Игорь Додон подчеркнул, что право на это, как у президента страны, есть только у него, а он на данный момент не намерен отзывать посла Молдавии из Российской Федерации.

Напомним, что российского посла в столице Молдавии Кишиневе Олега Васнецова вчера вызвали в Министерство иностранных дел страны. Там дипломату вручили ноту протеста в связи с задержкой доступа к молдавским летчикам, освобожденным из плена в Афганистане. Летчики из Молдавии пробыли в плену почти четыре года и лишь несколько дней назад прибыли в Москву.

Позже Министерство иностранных дел Молдавии обратилось к правительству страны с просьбой отозвать с должности посла Молдавии в России Андрея Негуцу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что премьер-министр Молдавии Павел Филип прокомментировал сегодняшние дипломатические отношения между Москвой и Кишиневом. Так, выразил он надежду, России и Молдавии удастся выстроить двухсторонний диалог и уладить все существующие проблемы в дипломатических отношениях друг с другом.

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