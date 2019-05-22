Политические элиты Грузии, Молдавии и Украины не способны проводить демократические реформы.
Об этом говорится в докладе Королевского института международных отношений Великобритании Chatham House.
Значительная часть населения Грузии, Молдавии и Украины желает принять "европейские ценности", напоминают британские специалисты. Но советское прошлое мешает этим государствам развиваться.
Соединенные Штаты Америки и государства Европы должны помочь Тбилиси, Киеву и Кишиневу обновить политическую верхушку. Необходимо, считают в Великобритании, привести к власти в Грузии, Молдавии и Украине проевропейских политиков.
Советское прошлое воспитало в странах постсоветского пространства людей, неспособных проводить демократические реформы даже при помощи западных стран. Поэтому, сообщает Королевский институт международных отношений, помочь Украине, Грузии и Молдавии может лишь смена политического истеблишмента.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, Грузия и Молдавия намерены поддерживать население, проживающее на якобы оккупированных Российской Федерацией территориях. Речь идет о Приднестровье, Абхазии, Осетии, Крымском полуострове и Донбассе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина во время правления Владимира Зеленского будет придерживаться политики "кнута и пряника" в отношении Российской Федерации.
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