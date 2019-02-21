США предупредили о возможности молдавского Майдана "в любой момент"

Американское посольство в Молдавии официально уведомило об угрозе массовых беспорядков в Кишиневе и других городах страны в связи с выборами парламента, которые пройдут 24 февраля.

"Как и в прошлом, после выборов, вероятно, состоятся крупные публичные демонстрации. Даже в мирные демонстрации могут стать опасными в любой момент. Большие общественные собрания могут повлиять на движение в городе", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Дипмиссия призывает находящихся в Молдавии граждан США следить за новостями на своих мобильных устройствах и избегать районов проведения демонстраций, а если это невозможно — проявлять осторожность.

Кроме того, в сообщении говорится о возможности перекрытия дорог и нарушения движения транспорта.

Крупные протестные акции проходили в Кишиневе минувшим летом, когда на главной площади города вырос палаточный городок. Граждане выражали недовольство итогами выборов мэра города.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что молдавский премьер Андриан Канду обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы в стране.

Источник фото: Посольство США в Молдавии

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