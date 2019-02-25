Президент Додон может распустить новый парламент Молдавии

Парламент Молдавии, сформированный по результатам выборов 25 февраля, может быть распущен вскоре после начала своей работы. Об этом сообщил президент Игорь Додон, комментируя на брифинге результаты голосования.

Прошедшие в парламент партии должны сформировать большинство для выдвижения кандидатуры премьер-министра. Первые итоги выборов показывают, что формирование такого большинства может не состояться.

— Если не удастся найти общий язык между партиями, тогда мы будем выступать за роспуск как можно быстрее этого парламента и за проведение досрочных выборов, — заявил Игорь Додон.

Президент считает, что новые выборы могут состояться уже в начале весны.

Поддерживающая Додона Партия социалистов набрала по итогам выборов около 31% голосов избирателей, проевропейский блок ACUM — около 26%, контролирующая правительство Демпартия — 23,8%, партия "Шор" — 8,4%. Лидеры ACUM уже заявили, что не будут блокироваться с Демпартией против Игоря Додона, но и в коалицию с Додоном вступать не намерены.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что проевропейская оппозиция потребовала не признавать результатов выборов в Молдавии на тех участках, где голосовали жители Приднестровья.

Источник фото: Президентура Республики Молдова

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