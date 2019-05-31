Миссия невыполнима: Россия, США и ЕС делят Молдавию

В Молдавию за несколько дней до часа "икс" съезжаются высокопоставленные чиновники из всех полюсов силы: России, США и Евросоюза. Они будут решать, каким будет курс страны на перспективу. Но это миссия из серии невыполнимых.



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Демократическая партия Молдавии (ДПМ) 31 мая объявила о начале переговоров с Партией социалистов (ПСРМ) о формировании парламентской коалиции. ДПМ назвала это необходимой мерой для предотвращения политического кризиса власти и нежелательных экономических последствий, которые возникнут в случае роспуска законодательного собрания и назначения досрочных выборов.

Решение принято в преддверии визита европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, а также российского вице-премьера Дмитрия Козака и директора отдела по Восточной Европе в госдепартаменте США Бредли Фредена. Информацию о визитах подтвердило министерство иностранных дел Молдавии без уточнения конкретных дат, сообщает publika. md.

Намеченные встречи говорят о том, что парламентский кризис в Молдавии находится в фокусе внимания центров силы, влияющих на страну. Напомним, что в результате парламентских выборов в этой стране три месяца назад, три партии набрали примерно равное количество голосов — социалисты, блок АКУМ и ДПМ (31,41, 26,11 и 24,01 процента, соответственно). Однако эти силы никак не могут сформировать коалицию. Если через десять дней не будет найдено решение, по Конституции, президент распустит законодательное собрание и назначит досрочные выборы.

Кто есть кто в молдавской политике

Конечно, всех волнует, что из этого выйдет и выгодно ли это для различных полюсов силы. Социалисты, которых представляет президент страны Игорь Додон, считаются пророссийскими. Додон не раз выражал надежду, что новое правительство построит с Россией конструктивные отношения.

Демократы, возглавляемые Зинаидой Гречаной, считаются "проевропейской" партией, однако именно ее представители во власти украли у ЕС миллард евро (12 процентов молдавского ВВП). Спонсором партии является одиозный олигарх Влад Плахотнюк, который, по слухам, курирует и социалистов, во всяком случае Додона.

Блок АКУМ позиционирует себя в оппозиции ко всем. По словам его лидера Майи Санду, победу на выборах у них попросту украли, так как СМИ оболгали ее партию. Блок считает себя тоже проевропейской партией (идущей в Европу через унию с Румынией), но честной в отличие от проворовавшихся демократов. Впрочем, молдаван такая категория, как честность политиков, не сильно волнует. Лидер четвертой партии, прошедшей в парламент (8,5 процента голосов), Илан Шор был осужден на семь с половиной лет за коррупцию, сейчас его дело находится на апелляции.

События в Молдавии повлияют на Киев

Москва, конечно, хотела бы, чтобы социалисты в коалиции с демократами исключили возможность переформатирования Молдавии в новую Прибалтику, что катализирует негативные процессы на Украине. Если же объединятся две прозападные партии, то вопрос о пребывании миротворцев в Приднестровье встанет ребром, так же как и склада с оружием в Колбасне. Поэтому у визита Козака в Молдавии очень негативная пресса.

Так, вице-премьер по европейской интеграции Молдавии Юрий Лянкэ считает, что партии, которые считают себя проевропейскими, должны проигнорировать визит Козака, являющимся спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических связей с Молдавией.

Соответственно, Запад будет добиваться вывода социалистов из правящей коалиции, и на перевыборах позиции Санду и Гречаной улучшаются. После этого можно "взять" правительство, а затем сменить президента путем изменения Конституции, пусть его снова выбирает парламент, а не народ. В Молдавии правила политической игры меняются очень часто. Запад категорически против коалиции ДПМ и ПСРМ, которая только усилит как одних, так и других. Таким образом, исходя из озвученного демократами предложения, возможно, это в настоящее время лучший для России вариант.

Мнения экспертов

Как сказал "Правде.Ру" декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, "раздрай в молдавской элите предопределен разницей в геополитических приоритетах не только населения, но и самой молдавской элиты, распавшейся по своим убеждениям на три равные части". "При таких раскладах найти какое-то взаимоприемлемое решение почти невозможно", — сказал в интервью "Правде.Ру" эксперт. "Поэтому если и будут коалиции, то они будут неустойчивы. Подвижек, связанных со вступлением Молдавии в состав Евросоюза или ее сближения с НАТО, тоже не приходится ожидать", — отметил для "Правды.Ру" Александр Шатилов.

Как известно, Евросоюз и НАТО не принимают в свой состав те страны, которые имеют не разрешенный территориальный конфликт на своей территории, продолжил он. "Молдавия при этом не готова отказаться от Приднестровья, а Приднестровье не готово вернуться в Молдавию после более чем 25-летнего существования в качестве де-факто суверенного государства. Ситуация патовая, и это политическое брожение в Молдавии продлится еще достаточно долго", — сделал вывод для "Правды.Ру" Александр Шатилов.

Со своей стороны, экономист, социалист Генадие Додита полагает, что "Запад не хочет отпускать Молдавию из сферы своего влияния, а соцпартия пытается этому противостоять". "Республика Молдавия является нейтральной страной, нахождение армий других государств на ее территории нежелательно. Поэтому ситуацию со складами в Колбасна надо решать совместно с российским правительством", — отметил Генадие Додита для "Правды.Ру".

"Политика это сконцентрированное выражение экономики. С этой точки зрения, Молдавия хотела бы видеть реальные шаги России по открытию рынков сбыта для молдавской сельхозпродукции, потому что западные рынки забиты своими товарами и никто нас туда не ждет", — резюмировал в интервью "Правде.Ру" экономист.

Бывший замминистра госбезопасности Приднестровья, депутат четвертого созыва Верховного совета Приднестровья Олег Гудымо считает, что "Молдавия — это одна из не освоенных Евросоюзом, НАТО территорий". Им хочется придвинуть границы НАТО еще ближе к славянскому миру, поэтому эксперт, с которым побеседовала "Правда.Ру" полагает, что "внимание с их стороны добром не кончится, по крайней мере для Приднестровья". "То есть санкции, блокады будут приобретать еще большую динамику со стороны Кишинева. А со стороны Тирасполя будет продолжаться возрастающее сопротивление этим тенденциям", — уточнил для "Правды.Ру" Олег Гудымо.

"В настоящее время обстановка внутри России и вокруг нее диктует необходимость поддержки Приднестровья примерно на том же уровне, на котором она продолжается вот уже около 30 лет. Так что особых перемен в отношении к Приднестровью со стороны России, мне кажется, пока не предвидится", — резюмировал для "Правды.Ру" Олег Гудымо.

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