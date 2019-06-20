Беспорядки в Грузии: что происходит и при чем здесь Россия

В Грузии у стен парламента происходит оппозиционная акция протеста, в которой участвуют не менее 7000 человек, требующих отставки спикера парламента, глав МВД и Службы госбезопасности.



Беспорядки в Грузии из-за выступления россиянина

Причиной послужило выступление российского депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Грузины возмущены тем, что депутат "страны-агрессора" выступил в парламенте Грузии, сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке. Также они считают, что выступление Гаврилова, "имевшего отношение к признанию Абхазии" после войны 2008 года, является актом унижения грузинского народа.

"Конфликт произошел из-за того, что член нашей Госдумы и гражданин моей страны ВРЕМЕННО занял место спикера парламента. Народ собрался на площади, в руках у демонстрантов были замечены плакаты — что-то там про "русских оккупантов". Абсолютно естественно, что в этом конфликте я, как русский оккупант, безоговорочно поддерживаю грузинскую полицию и спецназ и желаю им, чтобы они поскорее разогнали эту гей-пати к чертовой бабушке. И искренне не понимаю, какие тут еще могут быть варианты", — пишут в соцсетях.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов у здания парламента Грузии, сообщает телеканал "Рустави". В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек, сообщают с места событий.

"Вы, нас конечно, извините. Но когда десятки тысяч россиян ежегодно посещают Грузию. Едят хачапури по-мегрельски. Учат слово "кхле" и просто радуются культуре, гостеприимству. Влюбляются. Радуются жизни. Солнечным лучам на камнях стен храмов с тысячелетней историей. Да в конце концов, просто понимают, чем уцхо сунели отличается от хмели и что такое настоящий шафран, это не вызывает никаких протестов народа Грузии. А когда депутат выступил — вызывает. Это не мнение народа Грузии. Это политическая провокация", — пишут в Telegram.

Кроме того, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Михаил Саакашвили, в попытке вывести страну из правовых рамок.

"В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране", — заметил он, подчеркнув, что у провокаторов "ничего не получится".

Напомним, что грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси — в ответ полиция пыталась сдержать протестующих. Однако толпа продолжала штурмовать здание и кидать в полицейских мусор, что и вызвало применение "жестких" спецсредств. Ранее протестующие забросали бутылками и облили водой депутата Гаврилова, сорвав заседание сессии грузинского парламента.

Как отмечают СМИ, силовики "применили газ против протестующих у здания парламента в Тбилиси людей", после чего оппозиционеры "побежали".

"До этого было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Российским депутатам удалось попасть в микроавтобус только в сопровождении полицейских. Вскоре их доставили в аэропорт", — сообщает пресса.

"Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей", — сказал Гаврилов. "Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, ее президента и православия", — заявил сам Гаврилов.

В свою очередь, Михаил Саакашвили призывает оппозиционные партии Грузии к консолидации. Третий президент страны считает, что правящая партия "Грузинская мечта" ответственна за сегодняшние события и должна быть отстранена от власти мирным путем.

Полиция отогнала протестующих от парламента Грузии слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Напомним, что в 2008 году российские вооруженные силы после атаки Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии (вина Грузии после была признана мировым сообществом) выбили грузинские оккупационные войска из республик, а также из нескольких городов в самой Грузии. Часть жителей Грузии считает войну-2008 ужасным позором, в ходе которого "гордые и сильные" грузины сдали территорию, которую пытались захватить, и понесли поражение в боях против еще не модернизированной (на то время) российской армией.

Читайте также:

Коммунисты Грузии: дипотношения с Россией надо восстанавливать немедленно

Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" — мнение эксперта

Грузия: Хартия свободы — запрет на мысли о коммунизме