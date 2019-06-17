Коммунисты Грузии: дипотношения с Россией надо восстанавливать немедленно

Можно ли развязать конфликтный узел между Грузией, Абхазией и Южной Осетией? Как добиться мира в Закавказье? Что сейчас происходит в Грузии? Есть ли изменения после изгнания из страны Саакашвили? И как помирить Россию и Грузию?



Современная Грузия - запрет на мысли

На эти вопросы "Правды.Ру" ответил председатель Единой коммунистической партии Грузии Темур Пипия.

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— Как можно разрешить конфликты в Закавказье, которые развязали националисты с подачи и при поддержке Запада? Возможно ли это вообще?

— Я думаю, что вполне возможно. Достаточно начать восстанавливать единое культурное, экономическое, политическое и военно-политическое пространство с Россией, и это постепенно снимет самые больные вопросы, очень болезненные точки. В Закавказье и на всем Кавказе происходит столкновение двух мировых сил — США и России.

И мы, к сожалению, попали на ту сторону — американскую. Американцы правят нами, американцы правят всеми процессами у нас — политическими, социальными и т. д. В руках Америки Грузия является всего лишь одним из рычагов влияния на Российскую Федерацию, это такой козырь в опасной игре.

Если Грузия будет в едином военно-политическом пространстве с Россией, будет действовать вместе с Россией, то сама проблема снимется. Это включает и все остальные проблемы противостояния — с абхазами, с осетинами и с другими народами. Это будет, по крайней мере, серьезный шаг вперед. Серьезный шаг к миру и развитию.

— Понятно, что Грузией управляют США, Саакашвили был просто марионеткой США, но грузины избавились от Саакашвили, против него заведены уголовные дела. А нынешнее руководство отличается от него, есть какие-то изменения? Или просто поменяли шило на мыло?

— Отличается тем, что фашизма сейчас нет. Тогда была откровенная агрессивная власть, которая занималась очень плохими делами, в том числе и политическими убийствами прямо на улице. При Саакашвили в тюрьмах происходили страшные вещи. Сейчас этого нет. Нет открытого давления на политических оппонентов, в том числе на тех, кто выступает с красными флагами, за восстановление дружбы с Россией.

Но неолиберальная политика внутри страны продолжается. Здесь ничего качественно не меняется. Поэтому и социально-экономический кризис продолжается. Поэтому нынешняя власть не имеет практически никакой поддержки населения. Поэтому даже те силы, которые поддерживали в свое время Саакашвили, начали немножко реанимировать себя на фоне этого социального напряжения.

— Расскажите, пожалуйста, про Коммунистическую партию Грузии.

— Коммунистическое движение было восстановлено у нас в виде Единой компартии Грузии, в которую объединись разные группы уже в 92-м году. И Единая компартия Грузии в 90-х играла действительно серьезную роль в общественной жизни Грузии. Мы выступали даже тогда за союз с Россией, хотя это было очень непопулярно. Мы выступали за то, что мы должны говорить с абхазами и осетинами, что тоже было очень непопулярно.

И на нас это, конечно, очень плохо подействовало в смысле рейтинга. Но Единая компартия Грузии была всегда принципиальной в национальных и классовых вопросах, и она осталась такой до сегодняшнего дня. Но наш большой минус в том, что мы не планировали свои действия в условиях капитализма, в условиях этих отношений в долгосрочной перспективе.

Мы все думали, что распался Советский Союз ненадолго, через год-два-три он восстановится, и все вернется обратно. Поэтому Единая компартия Грузии допустила тактическую ошибку в 90-х годах — мы не готовили материальную базу к длительной борьбе и работе в условиях антикоммунизма, антисоветизма в Грузии. А потом, когда президентом стал Саакашвили, уже установилась фашистская власть в Грузии.

Мы практически в течение девяти лет работали в подполье. Мы вышли из этой девятилетней баталии ослабевшими, но не потеряли принципиальность, свою позицию. До сегодняшнего дня мы работаем, действуем, и у нас есть своя очень четкая позиция в разных вопросах, в том числе и в вопросе, как урегулировать отношения с Россией, с Абхазией и Южной Осетией.

В первую очередь, у нас есть конкретные лозунги и конкретные требования — надо восстанавливать дипломатические отношения с Россией немедленно, без всяких предварительных условий. А наше правительство сейчас предъявляет условия: убрать российские дипслужбы из Абхазии и Южной Осетии, только после этого начинаем какие-то отношения.

Но это нереальный подход. Надо восстанавливать дипотношения с Россией, а потом надо говорить не о присоединении Абхазии и Южной Осетии, а о восстановлении единого военно-политического и экономического пространства. Грузия должна прийти туда, где есть Абхазия и Южная Осетия.

Надо делать все, чтобы границы, которые появились, разделили реки и горы, стали эфемерными. Надо восстанавливать экономические отношения, культурные связи и возвращать беженцев туда, где они жили. К сожалению, абхазская сторона, да и российская сторона мало говорят о том, что оттуда ушло очень много грузинских беженцев.

— Понятно, почему — потому что нет решения.

— Нет решения, потому что даже не обсуждается этот вопрос в потенциале. Я об этом и говорю, что надо сначала просто установить нормальные отношения и начать диалог.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев