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Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта

Мир » Бывший СССР print

Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но они оказались ему "не по карману". Оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит отношения с ними, считает эксперт Юрий Почта.


"Саммит \"Восточного партнёрства\" — это провал\"

Аналитики Королевского института международных отношений Chatham House в своем докладе от 16 мая о развитии демократии в Грузии, Молдавии и на Украине пришли к выводу, что постсоветские элиты и их наследники не способны проводить демократические реформы несмотря на помощь Запада.

"Харизматичные личности по-прежнему доминируют над электоральной конкуренцией, присутствует плохая реализация проектов и смутное видение будущего. С общественной точки зрения процесс реформ в основном идет за счет внешнего давления со стороны доноров и западных партнеров. Это оказывает прямое негативное влияние на доверие в гражданском обществе", — говорится в докладе.

Доклад подчеркивает, что система власти в этих странах опирается на "верность и послушание покровителям, а не на уважение к верховенству закона и политическому опыту для продвижения принципов демократического управления". Везде отдается приоритет родственным отношениям — системе, "в которой позиции власти передаются членам семьи, близким друзьям или деловым партнерам вместо тех, кто имеет профессиональные навыки и потенциал для достижения успеха".

Все это порождает "коррумпированные сети на основе легко контролируемых вертикалей власти и препятствует проникновению в правительство рядовых граждан". "В результате молодое поколение политиков легко кооптируется политическими партиями или олигархами, которые могут обещать материальную выгоду и респектабельное положение в государственных учреждениях", — заключает доклад.

Делается вывод о том, что элиты этих стран не в состоянии выполнить наказ населения, которое в цветных революциях выбрало проевропейский путь развития, "в противоположность позиции, согласно которой единственно приемлемый путь предполагает более тесное сотрудничество с Россией в рамках курируемых ею интеграционных проектов".

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедры сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук Юрий Почта, Грузия, Молдавия, Украина входят в Восточное партнерство, "которое создавалось для того, чтобы оторвать эти страны от России после распада Советского Союза". По мнению эксперта, эта главная задача была выполнена, и отрыв все усиливается, но встал вопрос о цене дружбы с этими партнерами.

"Кто будет содержать эти немаленькие государства, потому что оказалось, что элита очень уж коррумпирована и ситуация ухудшается? И Запад, и Европейский cоюз в частности всерьез озабочены тем, а не убежит ли все население из этих стран в Европу. Украина даже боится проводить перепись населения в этой связи", — отметил в интервью "Правде.Ру" Юрий Почта.

По его словам, "часть элиты и населения этих стран до сих пор представляют, что дружба с Западом их обогатит, даст европейскую зарплату, европейские пенсии, каждому по "Мерседесу" и вилле на Средиземном море". "Этого не будет. Хотя бы потому, что сейчас ЕС и сам столкнулся с серьезными проблемами. Это проблема и европейской интеграции, и финансирования европейского юга", — сказал в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Юрий Почта.

Он добавил, что у Запада "существует достаточно серьезное подозрение, что постсоветские элиты недостаточно прозападные и все, что они делают, — это больше имитация, симуляция демократического процесса". "Альтернативные точки зрения чаще всего исключаются. Серьезные оппоненты либо изгоняются, либо преследуются. Кого-то просто убивают. Поэтому говорить о полноценном демократическом процессе можно, только если разделять эту симуляцию", — отметил для "Правды.Ру" эксперт.

Над идеей обновления постсоветских элит Запад систематически работает, продолжил он. "Запад отбирает самую способную, энергичную молодежь в этих странах, обучает, дает стипендии. Это отработанная, очень серьезная система. Туда вкладываются большие деньги. Но пока эта новая элита себя еще не очень показала", — отметил Юрий Почта в интервью "Правде.Ру".

"Любимая идея европейцев: Европейский союз — это сообщество разделяемых ценностей. Но оказалось, что ценности не совсем одинаковые у стран Восточной Европы и у старой Европы. А тем более у Грузии, или Украины, или Молдавии. Идеализация бандеровцев, прославление бандеровского прошлого — это не вписывается ни в польские, ни в немецкие представления о демократии. Так что здесь возникает много вопросов. И, возможно, будет пересмотр ситуации, связанной с Украиной, Грузией, Молдавией, потому что баловать и содержать их уже никто не будет", — резюмировал для "Правды.Ру" эксперт.

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Темы Грузия Украина Молдавия Юрий Почта экспертное мнение политические элиты Восточное партнерство
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Бывший СССР
Элиты Украины, Грузии и Молдавии: от России оторваны, Западу "не по карману" - мнение эксперта

Запад оторвал постсоветские элиты Украины, Грузии и Молдавии от России, но оплачивать их фантазии Европа не хочет и пересмотрит с ними отношения.

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