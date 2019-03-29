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Автор Редакция рубрики "Мир"

В Молдавии - почти безвластие

Мир » Бывший СССР » Молдавия

В Молдавии никак не могут сформировать правительство уже месяц после выборов. Более того, даже парламентское большинство не сформировано. Страной, по сути, правит только президент, но у него очень урезанные полномочия. Их явно недостаточно для решения серьезных вопросов. Если парламентские партии так и не договорятся, президент может объявить перевыборы.


России указали на место "агрессора" в Молдавии. Ну и что?

В то же время европейские власти говорят о том, что Кишинев не выполняет договоренности Восточного партнерства. А развитию сотрудничества с Россией и ЕАЭС препятствуют многочисленные прозападные ставленники.

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил в четверг, 28 марта, что Молдавия может присоединиться к Румынии "естественным путем" на основе Хельсинкских соглашений 1975 года через референдумы в обеих странах. Но поддерживает ли такую идею население?

На эти вопросы "Правде.Ру" ответил депутат парламента Республики Молдова от Партии социалистов Богдан Цырдя.

— Почему в Молдавии уже больше месяца не могут сформировать правительство? Что происходит?

— Причины банальны: есть амбиции политических партий. ПСРМ набрала 31 процент, это 35 мандатов из 101. Как бы формально она выиграла на выборах. Демпартия набрала 23 процента, соответственно, 30 мандатов. Блок Acum, набрав только 26 мандатов, тем не менее претендует на посты спикера парламента, премьер-министра и на все правительство.

"Дайте нам все правительство, вы не входите в правительство и голосуйте за наше миноритарное правительство", — вот как они предлагают. Демократическая партия предлагает почти то же самое с маленькими нюансами: "Наш будет спикер, наш, наверное, премьер-министр и другие, мы оставим вам двух-трех министров, которые ничего не решают. Давайте договариваться".

Партии социалистов, которая набрала больше всех, предлагают какие-то два-три министерства из девяти. Существуют какие-то клинические амбиции партийных руководителей, которые завысили планку настолько, что никакие переговоры ничего не сдвинули с места.

А второй момент — в тотальном недоверии всех этих партий друг к другу. И на это есть основания. Демократы девять лет находятся у власти. Но те партии, с которыми они были в альянсе, все были уничтожены. И это вызывает недоверие со стороны ПСРМ и блока Acum.

Сам блок Acum не может вступать в альянс с ПСРМ напрямую, потому что они — за Европу, а ПСРМ — за евразийскую интеграцию. И это создает опять проблемы. Вот эти идеологические, политические разногласия опять не дают возможность формирования.

Третье, может быть, самое главное, Молдавия — это полуколония, здесь всем заправляет посол США. Я говорю это на полном серьезе. И послу США не нравится участие пророссийской партии социалистов в формате власти. Также он не позволяет и блоку Acum вступать в альянс с партией социалистов. Также ему не нравится и альянс блока Acum с Демократической партией, которую он подозревает в двойной-тройной игре с китайцами, европейцами…

Это полный бред. Но такие подозрения у посла есть. И из-за этого мы имеем сегодня полный паралич власти. И если партии не изменят своего отношения к процессу формата власти, то нас ждут досрочные выборы. Это к гадалке не ходи. Это уже очевидно. Вот такая ситуация.

— Такое впечатление, что Молдавия не идет ни в Европу, потому что якобы не выполняет договоренности Восточного партнерства, ни в Евразийский экономический союз. Куда же она идет?

— Идет в пропасть. Американцам глубоко наплевать, куда идет Молдавия. Для американцев важно создать военный антироссийский плацдарм. Проект ГУАМ, в который вхожи Молдавия, Украина и Грузия, усиленными темпами превращается именно в военный антироссийский плацдарм.

И только с этой точки зрения американцам интересна Молдавия, в которой нет ни нефти, ни газа, ничего нет, ни активов, промышленных, серьезных, стратегических, и т. д. Американцев интересует только энергетика, чтобы мы были подсоединены к энергетическому европейскому сообществу.

Еще они хотят, чтобы ни одна российская или китайская корпорация не участвовала в приватизации госсобственности. На днях появилось письмо посла США к молдавским партиям, в котором посол США четко выдвинул требования: 1) активизировать процесс переговоров; 2) продолжить евроинтеграцию; 3) продолжить политику в сфере безопасности (читай: сотрудничество с США против России).

Четвертое требование — продолжение энергетического сотрудничества и подключение к европейским сетям, газовым, электрическим и т. д. Пятое — США требует, чтобы Молдавия внимательно относилась к корпорациям из стран с сомнительной репутацией и с опаской и сдержанно относилась к таким корпорациям, которые хотят участвовать в приватизациях в Молдавии (открываю скобки: Россия, Китай). Вот и все, чего вам более?…

— Бывший президент Румынии Траян Бэсеску заявил, что Молдавия может присоединиться к Румынии "естественным путем" на основе Хельсинкских соглашений 1975 года через референдум в обеих странах. Насколько эту идею поддерживают Молдавия и Румыния?

— Траян Бэсеску имеет сегодня то ли три, то ли два процента рейтинга. У него самая маленькая фракция в румынском парламенте. Он не имеет ни веса, ни авторитета. Уже десять лет он бредит об этой идее, а воз и ныне там. Все унионистские партии в Молдавии провалились. Сейчас в молдавском парламенте нет ни одной партии с унионистским толком. Они не прошли в парламент.

Во-вторых, они проиграли и выборы в Кишиневе. В результате они оставили в 2018 году мэрию столицы, которую они контролировали десять лет. В-третьих, они провалили даже столетие великой унии Молдавии с Румынией. Это тоже в прошлом году было. Там тоже полный провал. Унионистская идея сегодня в Молдавии является маргинальной, ее никто не поддерживает. Все унионистские партии провалились, а все их лидеры имеют уголовные дела.

Посмотрите на ответ действующего президента Румынии Клауса Йоханниса, который несколько дней назад заявил о том, что уния Молдавии с Румынией состоится тогда, когда (будьте внимательны) оба народа этих двух стран решат и захотят этого. То есть он признал существование двух народов: молдавского и румынского. И он признал, что сегодня это невозможно. Это сказал действующий президент Румынии. Этим своим заявлением он окончательно убил унионистскую идею в Молдавии на много лет вперед. Вот такая ситуация.

Беседовала Лада Коротун

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы Румыния Молдавия безвластие Богдан Цырдя экспертное мнение унионистские идеи ситуация в Молдавии правительство Молдавии
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