Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии коммунистическую идеологию, символику и все связанное с советским прошлым, в том числе величайшего грузина Иосифа Сталина. Но власть бессильна. Музей Верховного главнокомандующего Великой Победы работает. И все больше людей понимают лживость нынешней власти.



Современная Грузия - запрет на мысли

Празднование Дня Победы 9 мая в Грузии приобрело в этом году также характер борьбы против морального разложения общества и откровенной неолиберальной диктатуры режима. Об этом "Правде.Ру" рассказал председатель Единой коммунистической партии Грузии Темур Пипия.

Читайте начало интервью: Грузия: Хартия свободы — запрет на мысли о коммунизме

— В Грузии, как вы сказали, теперь нельзя прийти со Знаменем Победы в Парк Победы отметить День Победы. Зато с разноцветным флагом можно прийти куда угодно. Он властью поощряется, полицией охраняется. Какая же это Хартия свободы и чего стоят эти однобокие и односторонние призывы к толерантности? Это свобода только к избранным — сторонникам однополой любви. Конечно, это очень возмущает.

— Да, и я думаю, что все только начинается. Простые люди очень недовольны. Поэтому протесты будут нарастать.

Я еще одну "тайну" вам расскажу. Я Пипия — по отцовской линии, а по материнской линии я — Кантария.

— Потомок сержанта Кантария, который как раз и водрузил Знамя Победы на Рейхстаг?

— Да, младший сержант Кантария. И я тоже младший сержант Советской армии. Он двоюродный брат моего деда, Владимира Кантария, тоже ветерана войны.

— Грузины дали огромное количество великих людей для такого небольшого по численности народа. Но все-таки, как ни крути, самый великий грузин мира — это Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин). Он тоже попадает под Хартию свободы?

— Он попадает. Но грузинские власти не могут решить этот вопрос. И не смогут решить.

— Хартия свободы — это закон, да?

— Да, Хартия свободы — это закон, который запрещает фашистскую символику и идеологию и одновременно (так прописано там) коммунистическую символику и идеологию. Но против какой части работает этот закон, понятно. Сам закон является фашистским исходя из того, что запрещает. Антисоветский, антикоммунистический и антинародный получается закон.

— Гитлер запрещал, а теперь вслед за Гитлером и грузинские законы запрещают... Причем ведь запрещено даже говорить, что рабочий класс должен бороться против эксплуататоров. А что еще?

— По сути, это так. Нельзя бороться за социальные права, социальную справедливость, за ту систему и даже историю, которую представляет Советская власть и Сталин.

— Но власти не могут пользоваться законом против Сталина, да?

— Не могут пользоваться. Как можно все это запретить? Как можно убрать музей Сталина, который приносит огромный доход в бюджет страны? Нелогично даже с такой точки зрения. И невозможно убрать Сталина из умов людей.

Сотни тысяч людей у нас сейчас думают, что Сталин был прав во всех вопросах или, по крайней мере, почти во всех вопросах. Весь грузинский народ так думает, за исключением части общества, которая ангажирована. Так что этот закон невозможно соблюдать.

И даже хорошо, что есть такие моменты. Потому что это очень хороший повод осуществить моральный прессинг против всего этого правого неолиберального тренда. 21 декабря будет 140-летие Сталина, и мы будем нарушать этот закон уже преднамеренно. Мы об этом заявим заранее.

— А есть юридический механизм, чтобы добиться отмены закона через суд?

— Есть такой механизм. Надо будет оспорить конституционность этого закона в Конституционном суде. Вот это возможно, но каким будет результат и за какой срок это произойдет, неизвестно.

— Как ни крути, Сталин — величайший и единственный грузин, который историю человечества изменил. А его пытаются запретить?!…

— Одним словом, идиотский закон, и этот идиотизм уже всем виден.

— Правильно я понимаю, что 9 мая уже становится таким проверочным и, возможно, поворотным пунктом? Ведь грузины огромную роль в свое время сыграли в войне. В этом году празднование Дня Победы приняло еще и характер борьбы против морального разложения общества?

— Правильно. Что у нас, и у вас тоже, наверное, 9 мая сейчас уже приобретает и эту нагрузку. 9 мая — это день, когда надо противодействовать моральному разложению общества, которое тоже идет из этой неолиберальной идеологии, которая сейчас царит во всем мире. И именно это и происходит сейчас в Грузии и во многих других странах.

Есть хорошее лекарство от всех социальных недугов и последствий, которые от них исходят. Оно называется "социализм". Потому что если мы восстанавливаем систему, которая регулирует общество в интересах всего общества, тогда мы можем и эти отрицательные рецидивы, которые на глазах у нас происходят в Батуми и в других городах Грузии, убрать и вылечить общество.

Социализм — наша позиция. Мы готовы к этому, и только так можно вылечить Грузию от всех недугов. Но когда и как мы сможем осуществить те идеи, которых мы придерживаемся, это уже другой более сложный вопрос. Понятно, что теперь социализм должен быть уже на новой, современной основе, нужно учитывать современные реалии. Он должен будет все проблемы урегулировать, которые стоят перед Грузией и грузинским народом, в том числе и нравственного характера.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев