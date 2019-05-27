Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме

Зачем полиция Грузии 9 мая 2019 года конфисковала у демонстрантов флаг Победы? Почему Хартия свободы Грузии пытается запретить коммунистическую символику и идеологию? Что останется от свободы после запрета на мысли? И что предлагается взамен?



Современная Грузия - запрет на мысли

Верно ли, что празднование Дня Победы 9 мая в Грузии приобрело еще и характер борьбы против морального разложения общества и откровенно неолиберальной диктатуры режима?

Что осталось от вековой великой традиции марксизма — и в большевистской, и в меньшевистской вариациях — в современной Грузии? Считают ли себя коммунисты Грузии наследниками И. В. Сталина или П. Г. Мдивани и Ф. И. Махарадзе? На эти и другие вопросы обозревателя "Правды.Ру" Саида Гафурова ответил председатель Единой Коммунистической партии Грузии Темур Пипия.

— В День Победы офицеры полиции попытались отобрать у вас Знамя Победы. Темур, это правда? Почему они говорят, что Знамя Победы не должно быть в Грузии?

— Правда. Они говорили, что действуют на основе закона, который называется Хартия свободы. Именно этот закон запрещает все, что связано с советским социалистическим прошлым. Но называли его очень интересно — Хартия свободы.

— Получается, что эта Хартия свободы — запрет на прошлое и на мысли. Что интересно, в советское время именно так нам и говорили про капитализм. А ведь несмотря на то, что грузины — достаточно небольшой народ, Грузия дала огромное количество марксистов.

— Очень много большевиков, очень много. Здесь и в России воевали в свое время, в Гражданской войне и т. д. Маленький народ, но бурный.

— Главное, что Грузия всегда была богата мыслителями. Вы — наследник великой традиции, людей, которые в известном смысле изменили не только российскую, но и мировую историю. И сейчас вместо них пришли вы. Как вы себя ощущаете?

— Я стараюсь думать об этом, потому что это огромная ответственность. Если перечислить всех, то получится действительно очень много имен.

— Саакашвили не успел побывать членом КПСС?

— Комсомольцем он был, да. Тем комсомольцем, которые всегда рвались к власти. Он таким и остался до конца.

— Но те, старые грузинские коммунисты, были по-настоящему великие. И во многом их авторитет сохраняется. Ведь пересидели на каторге и вернулись победителями — царя свергли. Потом сцепились меньшевики против большевиков, а позже Сталин против Буду Мдивани и Филиппа Махарадзе. А сейчас получается, что пресловутая и лживая в самом названии Хартия свободы пытается вообще запретить людям мыслить, тем более, думать в понятиях борьбы трудящихся против эксплуатации. Что остается от свободы после такого запрета на мысли?…

— Дело в том, что с Хартией свободы ситуация вообще случилась очень интересная. Наверное, только в Грузии может произойти такое. Действует Единая Компартия Грузии, государственная регистрация у нас есть, мы участвуем в парламентских выборах, организовываем акции и т. д. Но нам запрещено говорить о советском прошлом, о том, что социализм — это хорошо, а капитализм — плохо.

Хартия свободы запрещает не только коммунистическую символику, но и коммунистическую идеологию. Но это, действительно, запрет на мысли, которые невозможно запретить. Вся Грузия в большинстве своем говорит, что социализм был хорош, советская власть — хорошо. Сейчас — через 30 лет — нахлебались уже все этим капитализмом. Почти все говорят, что тогда, при социализме, было хорошо.

А этот закон, запрет на мысли, — самый жесткий антинародный механизм, который только возможно себе представить. Он дает возможность ультраправым, фашиствующим и тому подобным силам в нужный момент предпринять самые жестокие меры, которые будут подавлять любое свободомыслие…

— 9 мая именно это и произошло? Сначала вы нормально и спокойно вышли и шли под Знаменем Победы, где серп и молот, все как положено, и полицейских это совершенно не волновало. А потом пришли фашисты, и после этого с их подачи все и началось, так? И что интересно, они же очень странные фашисты. Правда ли, что они выступают в защиту гей-движения, демонстраций ЛГБТ?

— Вы все это заметили даже из Москвы? Да, все произошло именно так. И как раз так ведут себя грузинские фашисты.

— Красный флаг с серпом и молотом нельзя, а вот этот разноцветный можно?

— Да, это просто нонсенс и полнейший абсурд. У нас тоже все этому удивляются и возмущаются этим. Народ об этом очень много говорит сейчас. По крайней мере, пол-Грузии — точно. А вторая половина просто еще не узнала об этом. Но пол-Грузии 10 мая проснулись и узнали, что, оказывается, у нас действует такой закон — Хартия свободы.

И поэтому никак нельзя прийти со Знаменем Победы в парк Победы 9 мая отметить великий День Победы. Зато можно, конечно, через несколько дней будет выйти с этим разноцветным флагом. Полиция, наоборот, их будет защищать. Хотя их мизер, народ этого совершенно не одобряет. Просто нынешней власти это нужно.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев