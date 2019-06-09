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Парламент Молдавии признал страну "захваченным государством"

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Парламент Молдавии большинством проголосовал за декларацию о "захваченном государстве". В документ говорится о тотальном захвате государственных органов частными лицами и олигархами. Тест декларации был зачитан с парламентской трибуны сопредседателем блока ACUM Андреем Нэстасе.


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Законодатели признали, что страна погрязла в коррупции, а суды фактически перешли под управление олигархов, в связи с чем возросла угроза соблюдения прав и свобод человека. По словам Нэстасе, декларация является вотумом недоверия Конституционному суду и предусматривает отставку генерального прокурора, руководства Высшей судебной палаты, Национального органа по неподкупности, членов ЦИК, и других государственных органов.

В свою очередь, Конституционный суд Молдавии принял решение передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу для того, чтобы он принял решение о роспуске парламента и установил дату проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве Игоря Додона к гражданам Молдавии не выходить на улицы и не участвовать в антигосударственных акциях протеста.

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Темы суды роспуск молдова олигархи парламент коррупция декларация конституционный суд
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