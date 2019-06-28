СБУ и вся власть Украины считают русин "сепаратистами"

На председателя Конгресса коренных народов Подкарпатской Руси Е. И. Ластивку было совершено нападение. Сергей Грисяк совершил преступление по причине ксенофобии к коренному населению Закарпатья — русинам. Этот частный случай наглядно иллюстрирует политику киевского режима в целом. Украина проводит против русинов политику насильственной ассимиляции.



Михаил Тяско: русины в Зеленского не верят

Русинский язык не преподается в школах, отрицается вообще наличие такой национальности, как русины. Причастность к русинским организациям, просто объявление себя русином считается "сепаратизмом". Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель председателя Совета подкарпатских русинов Михаил Тяско.

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Эксперт: русины разочаровались в Украине

— Михаил, Мукачево — ваша столица, русинская, да?

— Да.

— Там, в других русинских городах и селах есть какие-то школы или хотя бы классы, где изучают русинский язык? Или все преподается только на мове?

— Украина вообще реально не признает русинов, соответственно, не признает и наш язык. В школах или в любом другом общественном месте сегодня, если вы даже просто скажете, что вы — русин, то для властей вы — уже преступник. Это я по своему опыту знаю, поскольку я себя считаю русином, то из-за этого я для украинских властей — сепаратист.

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— Да, в украинских газетах часто пишут, что вы — сепаратист. По-моему, на вас даже уголовное дело заведено, так?

— Уголовного дела нет, но есть преследование со стороны спецслужб. Они просто боятся русинского языка, боятся русинской культуры. Украина сегодня борется за какое-то полностью унитарное государство. "Украина только для украинцев", — значит что, в изгнание нас всех выгонят? Они повторяют ошибки прошлого, нельзя так.

В современном мире нужно уважать народности, считаться с разными народами даже если народы говорят на своих разных языках, это — прекрасно. Это — совсем не плохо, а наоборот. Мы уважаем другие народы, мы рады с ними дружить, учим украинский язык, русский язык, чешский, английский, немецкий… Это — украшает человека, на мой взгляд, это — не проблема для нормального государства.

Это, наоборот, прекрасно для государства, потому что это — развитие, когда народ знает много языков, много культур, много национальностей. Это показывает, как могут люди жить в мире и согласии на любой территории. Но нынешние украинские власти пока что с этого делают только конфликты и трагедии разные, как показывает опыт сегодняшней Украины.

— Как вы сейчас в этой обстановке боретесь за свои права? Известны Совет подкарпатских русинов, Конгресс коренных народов Подкарпатской Руси, но, наверное, есть еще какие-то организации?

— У нас на территории Подкарпатской Руси есть 18 настоящих русинских организаций. Еще две организации создала спецслужба Украины — СБУ. Это специально созданные штучно организации, которые являются официальным рупором украинской власти.

Если мы все — 18 организаций плюс международные организации — обращаемся в какие-то международные институты, такие как ОБСЕ, ООН, ПАСЕ, в европейские площадки в Евросоюзе, и во все государства в Евросоюзе, что Украина не признает такой народ, не признает нас на нашей исконной земле, то эти псевдорусинские организации им в ответ пишут, что это — неправда, что там нет такого, русины признаны.

Они даже делали такие высказывания в чешском парламенте, что на Украине официально изучают русинский язык, есть специальная кафедра при Ужгородском университете. Но — это полная наглая ложь. Там ничего такого не было, нет и не будет, уж при нынешнем режиме — совершенно точно.

— Что это за подставные организации?

— Это — организации, подконтрольные пану Балоге — давнему депутату украинского парламента, он также занимал высокие должности в региональных органах власти.

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— То есть Балога делает вид, что он такой сепаратист, защищает русинов, а на самом деле он просто работает на поддержание нынешнего украинского националистического порядка?

— Да, Балога — олигарх и политик, сейчас он — депутат, а выдвинулся и стал известен еще при Ющенко. Он мог все сделать для того, чтобы этот конфликт никогда уже не был конфликтом, найти какое-то понимание на Украине и с украинскими властями. К сожалению, его не интересовала культура ни украинская, ни русинская, также как и сами русины.

Его всегда интересовали личные интересы, как показывает вся его деятельность. Они там имеют какие-то личные конфликты сейчас с властью. Это — понятно, потому что борьба за власть и привилегии не прекращается, все стремятся урвать кусок пожирней.

Балога только играется русинством, как бы показывая, что если вы вдруг не договоритесь со мной, тогда я обновлю игру русин, игру мадьяр. Он играется, это — политическая игра, и он ничего из себя не представляет, он не настоящий патриот Закарпатской или Подкарпатской Руси, но стремится показать себя таким. И все это — результат антинародной политики нынешнего режима.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев