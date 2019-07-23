Лидер русинов: украинский язык сегодня - крест иноязычных

На западе Украины есть небольшой народ русины, в отношении которого нынешний режим проводит политику насильственной ассимиляции. Россия далеко и занята своими проблемами. Какой выход нашли русины в борьбе за свои права? Есть ли у них надежда на помощь Европы или США? Есть ли у русинов надежда на нового президента Владимира Зеленского?



Михаил Тяско: русины в Зеленского не верят

Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель председателя Совета подкарпатских русинов Михаил Тяско.

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— Михаил, все-таки есть и такие русины, которые смотрят на Запад, а многие уже уехали в Европу и Америку. Вы тоже ищете поддержки в Европе. На что нацелен ваш проект? И есть ли у вас объединение и понимание?

— У большинства русинов есть объединение, и есть у нас общее понимание. А русины Канады и США — это не патриоты. Эти люди получают оттуда какие-то премии, гранты и отрабатывают те деньги, которые им заплачены. Наша организация не ориентирована на Чехию, на Словакию, на Венгрию или кого-то еще. Она представляет именно подкарпатских русин и ориентирована на то, чтобы донести правду и попытаться изменить положение.

Мы выступаем на площадках Евросоюза и России. Мы участвуем в различных мероприятиях. Все-таки мы больше всего работаем в Чехии, ведь именно она передавала Подкарпатскую Русь Советскому Союзу. И она не Украине ее передавала, Чехословакия передавала ее бывшему СССР — Москве. Подписание соглашения было между Прагой и Москвой.

Поэтому мы пытаемся найти понимание и помощь именно в двух государствах-правопреемниках — России и Чехословакии, они не передали нас в состав сегодняшней Украины. Мы пытаемся то же самое донести в разные международные институты, такие как ООН, ОБСЕ, ПАCЕ, в Евросоюз, Европарламент, в парламенты Венгрии, Словакии и т. д.

— Как вас там встречают?

— В ООН еще в 2006 году на заседании была принята рекомендация Украине — признать русинов и снять этот вопрос с повестки. К сожалению, Украина проигнорировала эту рекомендацию. То же самое — в ОБСЕ и Европарламенте, там есть понимание, они всегда рекомендуют Украине признать и закрыть этот вопрос.

Но украинские власти избрали другой путь, а серьезного давления на них нет, есть только рекомендации. Давления нет, потому что Запад сейчас с Украиной в одной лодке, ищет врагов Украине. А нам, русинам, говорят: "Вы пока подождите, потом все-все решится". Просто у Запада сейчас есть другие проблемы.

— Одна из важнейших для них проблем — поставить Россию на место, в первую очередь с помощью Украины?

— Да, мы видим, что это так и есть. Сейчас именно с помощью Украины идет давление на Россию, Запад хочет поставить Россию на место. И давление идет не только на Россию, а на всех иноязычных граждан самой Украины. У нас всех проблема сейчас в том, что если ты не говоришь на чистой украинской мове, ты сразу становишься преступником.

Я учился в школе в 90-х годах, но уже было такое. На Западной Украине еще тогда запретили русский язык, выкинули его и оставили только зарубежную литературу. Пушкин и другие русские писатели изучались по этой программе. А русский язык вообще был за бортом, мы его знаем только из телевидения, из общения с друзьями. Официально на Западной Украине его не преподавали.

И та же самая проблема с венграми, которые сегодня проживают на территории нынешнего Закарпатья. Они тоже хотят знать свой язык. Но киевские власти уже очень давно перестали финансировать в этих регионах школы, больницы, культурные мероприятия…

Люди, если от них отказаться, ищут, кому они нужны. Будапешт откликнулся, начал финансировать школы и больницы, дали возможность обучения в их университетах бесплатно. И люди просто учат тот язык, который помогает им жить. А украинский язык сегодня как крест.

Не то, чтобы он плохой, просто он нам сегодня уже совсем не нужен, потому что нас всех выгнали с Украины куда-то на заработки. В России работает очень много людей, в Евросоюзе много населения работает. А на Украине — только бюджетники, и то государственная какая-то линия существует, не нормально работает, а выживает.

— А со стороны России какая-то поддержка, защита есть?

— Пока что никакой защиты и поддержки от России нет. У России, конечно, тоже своих проблем хватает сейчас. Кулуарно кто-то из официальных лиц говорит: "Спасибо большое, что вы показываете эту проблему, что люди могут узнать про нее". К сожалению, даже в России мало кто знает, что есть на западе Украины такой маленький русский народ. В основном думают, что здесь все бандеровцы. К сожалению, это наша ноша.

Я сам служил в Киеве, в армии был, и мне говорили, что мы — бандеровцы. А я сначала даже не знал, кто такой Бандера, потом узнали о таком предателе и враге, в том числе украинского народа, потому что он убивал и украинцев. Такой настоящий сепаратист ХХ столетия, украинский, можно условно сказать. Сегодня, к сожалению, он герой на Украине. Этого я понять не могу. Но какие политики — такие у них и герои.

— Сообщалось, что в Закарпатье открылся штаб по защите государственного суверенитета и профилактике сепаратистских проявлений. С 30 апреля мобильные подразделения запрещенной в России группировки "С-14" начали круглосуточно патрулировать площади и улицы Мукачева в поисках сепаратистов. Насколько эта информация верна?

— Это продолжается практически с 2013 года, сейчас только усилилось это движение. Там есть разные группы, такие как "Карпатская Сечь", "Правый Сектор", "Айдар" и т. д. Все они начали репрессировать русинских лидеров и всех людей, которые называют себя русинами. Наших писателей, художников, лидеров, весь народ начали репрессировать, изымали у них книги и художественные работы, вызывали их на разные допросы в СБУ, всячески пытались их запугать, чтобы они отказались от этого.

— Какую перспективу вы видите в своей борьбе за автономию?

— Я бы очень хотел надеяться, что какие-то перспективы будут, но мне кажется, что сегодняшний президент Зеленский избрал другой путь, он пошел по пути Порошенко, просто немножко приукрасив его.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев