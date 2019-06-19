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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт: русины разочаровались в Украине

Мир » Бывший СССР » Украина print

﻿Русины — небольшой народ Закарпатья, который считает себя русским народом и который сохранил православие несмотря на попытку перевоспитания в концлагере "Талергоф".


Михаил Тяско: русины в Зеленского не верят

"Правде.Ру" о русинах и их борьбе за автономию в составе Украины рассказал заместитель председателя Совета подкарпатских русинов Михаил Тяско.

— Михаил, Закарпатская область всегда голосовала как восток Украины, то есть за "Партию регионов" и т. д. Недавно вы за Зеленского проголосовали. И это резко контрастировало с соседними областями — всей Галичиной. Расскажите нам немного, кто такие русины, почему они такие непохожие на соседей.

Русины - это старославянский народ, который не стыдится своих русских корней. Русины всегда хорошо относились как к украинским соседям, так и к русским и России в целом. К сожалению, у наших соседей-галичан немного другое представление о славянских народах. Они ведут себя примерно как поляки сегодня, и в этой ситуации видно сразу, что они когда-то были одним народом.

Русины всегда уважали и украинцев, и русских, но всегда стремились поддерживать свою самобытную древнюю славянскую культуру. И до сих пор мы говорим на русинском языке. Он очень сильно похож на старославянский церковный язык. Мы отличаемся культурно от русских из-за отдаленности и из-за того, что мы жили в свое время в Австро-Венгрии.

Но мы всегда боролись за свои русские корни и сохранили их до сих пор — русинские, русские. С давних пор мы были для австро-венгерцев "русски людэ". И как раз за это мы всегда боролись. Мы сегодня представляем тот же самый народ, известный в истории с давних пор. И та же самая борьба за нашу самобытность, за нашу историю, за нашу культуру продолжается и сегодня.

К сожалению, нынешние украинские власти выбрали, на наш взгляд, совершенно неправильный путь — накалять обстановку в нашем регионе. Им не нравится ни венгерская, ни русинская, ни какая-либо другая самобытность всех тех национальностей, которые проживают уже тысячу лет на нашей маленькой русинской земле в Подкарпатской Руси.

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— В составе Австро-Венгрии еще до Первой мировой войны русины находились?

— Да, правильно.

— Там был даже концентрационный лагерь — первый вообще в мире, назывался "Талергоф", куда русин сгоняли. Почему так боролись с русинами, стремились их переделать, уничтожали их? Чем вы провинились перед "цивилизованной" Европой?

— Наша вина только в том, что мы отказались забыть свою историю, свою культуру, свои язык и азбуку. Мы сохранили самобытность русинской культуры. А они хотели, как сейчас украинское государство пытается, нас изменить, подчинить, чтобы мы стали их монокультурой. Но русины за очень долгие века своей культурной борьбой доказали свое право оставаться самими собой.

— Почему все-таки не удалось униатам обратить русинов в свою веру? В Моравии тоже был оплот православия в свое время, но все чехи и словаки стали католиками. В чем причина вашей стойкости?

— Я думаю, что причина в нашем русском духе. Люди просто не изменили своему прошлому, своим предкам. Они всегда помнят, что они — русские люди.

— После Первой мировой войны вы были разделены, то входили в состав Чехословакии до войны, потом вошли в состав Украинской Советской Социалистической Республики, так?

— Да.

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— После развала Советского Союза у вас прошел референдум. Какой вопрос стоял на этом референдуме?

— На референдуме русины ставили вопрос, чтобы Украина им предоставила автономию, которая у нас была даже в составе Чехословакии. Но, как мы видим на сегодняшний день, ничего с того времени не поменялось. Украина не хочет признать нашу автономию, нашу культуру, наш народ, наш язык и все остальное.

Они нас считают только частью какого-то украинского народа, а наш язык — каким-то украинским диалектом. Но, как мы все знаем, исторически мы никакой не диалект, мы прожили в составе Австро-Венгрии и Венгрии, и прожили более тысячи лет. Мы — отдельный маленький карпато-русинский народ, "русски людэ".

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— Удивительно, вся Европа признает существование народа русин, ближайшие страны — Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия — тоже признают и поддерживают. В этих странах есть национально-культурная автономия Русины. А Украина не признает, хотя стремится в Европу. Такая двойная мораль нынешних киевских властей о чем говорит?

— Честно говоря, сегодняшнюю Украину вообще понять невозможно, потому что они и сами не ведают, что творят. Они сами не понимают, что загоняют всех, а прежде всего самих себя в самые разные конфликты — языковые, религиозные, государственные. Сейчас все нормальные государства ищут партнеров, друзей, а сегодняшней Украине все враги. Венгры — враги, румыны — враги, русские — враги…

Я не скажу, что простые украинцы в этом виноваты. Виноваты сегодняшние власти, которые извлекают из этого свою выгоду. Они подконтрольны кому-то и поэтому лезут на рожон, как говорится, не ведая, что творят. Разогнали в том числе и наш народ практически по всем государствам. Мы все, носители украинского гражданства, сегодня уже стали белыми рабами чуть ли не по всему миру.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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