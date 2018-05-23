Астролог: рожденные 23.05 притягательны

О притягательности, здравом рассудке и чувственности рожденных 23 мая рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿

Когда мы произносим слово "энергетика", каждый имеет в виду что-то особенное и близкое ему самому. И сегодня говорить об энергетике мы не будем. Представители знака Близнецы не главные лидеры в энергетике и уж точно не главные эксперты в этой области. Но коммуницировать и соединять что-либо или кого-либо — здесь Близнецы точно не последние в списке. А рожденные 23 мая особенно.

Рожденные сегодня обладают способностью передавать свою энергию, эмоции и идеи окружающим. Возможно, их манеры покажутся кому-то излишне легковесными, но уж сексуальная притягательность — явно земная и ощутимая. Рожденных в этот день трудно игнорировать, поскольку они излучают некий шарм, который неизменно привлекает к ним внимание.

Именно на этих своих способностях начинала свою актерскую карьеру замечательная британская актриса Джоан Коллинз (фото). В возрасте 22 лет Коллинз переехала в Голливуд и добилась известности благодаря ролям женщин-вамп в таких фильмах, как "Девушка в розовом платье" и т. д. Ну а дальше была роль в сериале "Династия", которая принесла ей премию "Золотой глобус".

Так же, как и на экране, Коллинз и в жизни имеет образ гламурной женщины-вамп благодаря своим пяти бракам и безупречному стилю. Так что формула сексуальной притягательности работает. Хотя Коллинз и заявляет: "Занятия любовью на экране — самое не сексуальное и самое скучное занятие в мире".

"Мужчины нас завоевывают до свадьбы, а мы должны завоевывать их после свадьбы", — так утверждает ведущая популярного шоу "Давай поженимся" актриса Лариса Гузеева (фото). Зная формулу сексуальных соблазнительниц, рожденных 23 мая, верим чарам Ларисы Гузеевой без возражений.

"Дом не может считаться жилищем человека, пока в нем нет пищи и огня не только для тела, но и для разума" — эта фраза одной из первых феминисток в истории человечества американской журналистки Маргарет Фуллер могла бы стать ключевой фразой для всего знака Близнецы.

Но Фуллер пришла в наш мир сегодня и вошла в историю как яркий борец за права женщин. Ее книга "Женщина в XIX веке" считается первым значительным произведением в области феминизма в США. Писатель Эдгар По замечательно сказал о своей подруге: "Человечество делится на мужчин, женщин и Маргарет Фуллер".

Рожденные 23 мая не стремятся к звездной славе, их вполне удовлетворяет участие в коллективных начинаниях. Их здоровый рассудок прекрасно гармонирует с чувственностью. И поэтому без преувеличения можно сказать, что рожденные сегодня пребывают в согласии как с собственным телом, так и с душой. Подвижные от природы, они любят спорт и танцы, но шахматы, карты и другие спокойные игры увлекают их ничуть не меньше. Многие из них наделены аналитическим умом и преуспевают в науке.

Спокойной для рожденных 23 мая игрой в шахматы с детства увлекался маленький мальчик Толя в промышленном городе Златоусте Челябинской области. Детское увлечение не бросил и со временем стал 12-м чемпионом мира по шахматам по имени Анатолий Карпов (фото). А заодно и одним из известнейших филателистов в постсоветском пространстве. Стоимость его коллекции марок, по некоторым оценкам, составляет не менее 13 миллионов евро.

Широко известна фраза Карпова о его индивидуальном стиле и почерке шахматиста. Он сказал: "Стиль? У меня нет никакого стиля". Рожденные под знаком Близнецы редко бы ответили по-другому. Анализировать и систематизировать себя любимых — на эту ерунду у Близнецов обычно нет ни желания, ни времени.

Свои чемпионы мира есть у рожденных 23 мая и в науке. И это выдающийся американский физик Джон Бардин. Он был одним из четырех человек, получивших за свою жизнь по две Нобелевские премии. И единственный ученый в истории, получивший две Нобелевские премии по физике. Все радиоэлектроники мира обязаны Бардину за его изобретение. В 1947 году ученый придумал транзистор. Чуть позже под его руководством ученики Бардина создали первый видимый лазер и светодиод. А в дальнейшем ученым была уже разработана теория сверхпроводников.

Бардин славился своей скромностью. Как и рожденный днем раньше выдающийся изобретатель пистолета своего имени Николай Макаров помогал своей жене закручивать банки с вареньем на даче, Бардин готовил еду на огне для своих соседей по поселку, где он жил. Несмотря на то что он почти 40 лет был профессором в Иллинойсе, его соседи и студенты помнили ученого в основном за его пикники. И многие не подозревали, что шашлыки им готовит дважды лауреат Нобелевской премии по физике.

Рожденных сегодня можно условно назвать "энергетические проводники". Они аккумулируют и свою, и чужую энергию и выводят ее в совершенно новое и крайне полезное и эффективное состояние. И поэтому люди науки дня сегодняшнего с огромным удовольствием работают и с электрическим током, и с биологическими мутациями, и с любыми иными сферами, где нужно доставлять и трансформировать энергию в новые формы.

Именно этой способностью в полной мере обладал американский изобретатель Роберт Артур Муг (фото). Получив образование специалиста в области электротехники в Колумбийском университете, Муг в течение 15 лет разрабатывал инструмент, который теперь известен человечеству как синтезатор. Сначала был разработан генератор, управляемый напряжением, затем остальные модули.

В 1964 году состоялся съезд инженеров и ученых, работающих с профессиональной аппаратурой, на который Муг привез созданный им модульный управляемый напряжением клавишный синтезатор. И еще через пять лет изобретатель получил патент на синтезатор Муга. Позже Муг получил еще более 20 патентов. В 1970 году Роберт Муг был удостоен награды "Грэмми" от Национальной академии звукозаписи за вклад в развитие технологий.

Блестящим "энергетическим проводником" остался в истории рожденный сегодня австрийский врач, предшественник методов современного гипноза Франц Месмер (фото). Именно этому выдающемуся целителю XVIII века современный язык обязан такому понятию, как "флюид". Месмер характеризовал его как "психический ток", излучаемый человеком, и как источник преобразования развития жизненного начала.

Кстати, тема докторской диссертации Месмера, которую он защитил в Венском университете в 1766 году, называлась "О влиянии звезд и планет как лечебных сил". В современной медицинской астрологии и спустя 250 лет многие из умозаключений Месмера по- прежнему актуальны.

В 1776 году Месмер пришел к заключению, что магнитотерапия благоприятно действует на пациента, но не благодаря самому магниту, а в результате действия таинственной силы — флюида, исходящего от магнетизера. Эта сила, названная им "животным магнетизмом", якобы может накапливаться, усиливаться за счет зеркал или звука и передаваться другим с целью устранения болезней.

По мнению Месмера, неравномерное распределение флюида в организме вызывает болезни, а добиваясь гармонического перераспределения флюида, можно излечить болезнь. Месмер полагал, что в состоянии магнетического сна или транса некоторые люди могут предвидеть будущее и прозревать далекое прошлое, способны видеть внутренние органы, распознавать болезни, определять средства лечения.

Месмер ввел в научный оборот термин "раппорт", означающий физический контакт, благодаря которому происходила передача "флюида". Впоследствии "раппорт" в гипнотерапии стал означать словесный контакт гипнотизера с пациентом, находящимся в гипнотическом состоянии.

Таким гипнотизером в советском и мировом кинематографе остался в памяти пришедший сегодня в наш мир кинорежиссер. Он единственный из всех советских режиссеров был трехкратным номинантом на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и номинантом на премию "Оскар". Григорий Чухрай (фото) так и не получил ни разу в этих номинациях престижных мировых премий, получил множество других. Но премии всегда мало беспокоили самого режиссера, так как он понимал, что советские фильмы в те годы всегда были связаны с политикой и с жестким противостоянием СССР и Запада.

О своем кино режиссер говорил "по-близнецовому" скромно и с достоинством: "Я прекрасно понимаю, что кто-то в мире снимает кино гораздо лучше меня. Также думаю, что многие снимают кино хуже меня. Радует же одно, что так, как я, кино не снимает никто".

В составе воздушно-десантных войск Григорий Чухрай воевал на разных фронтах, был трижды ранен, награжден многими боевыми орденами. Затем в 1953 году закончил режиссерский факультет ВГИКа, а в 1956 году поставил свой первый фильм "Сорок первый" и сразу получил специальный приз на Каннском кинофестивале. Ну а следующий фильм мастера "Баллада о солдате", за которую режиссер получил Ленинскую премию и массу номинаций и призов по всему миру, стал уже классикой мирового кинематографа. Таким фильм остается и по сей день. А главный герой фильма Алеша Скворцов в исполнении Владимира Ивашова стал символом русского солдата периода Великой Отечественной войны.

Рожденные 23 мая никогда не уклоняются от решения различных проблем, хотя они и стараются избегать сложностей и катаклизмов, нарушающих привычный ход жизни. Игнорируя собственные трудности, они тем не менее отзывчивы к просьбам друзей, родных и просто знакомых людей…

Рожденные 23 мая счастливы, когда чувствуют перспективу в начатом деле и делают свое дело с одержимостью. В противном случае у них может возникнуть неприятное ощущение замкнутости в ограниченном пространстве. И, конечно же, как и многие Близнецы, рожденные 23 мая испытывают огромную потребность в общении.

"Между тем, что я думаю, тем, что я хочу сказать, тем, что я, как мне кажется, говорю, тем, что я говорю, и тем, что вы хотите услышать, и тем, что, как вам кажется, вы слышите, тем, что вы хотите понять, и тем, что вы понимаете, стоит десять вариантов возникновения непонимания. Но все-таки давайте попробуем" — в этой фразе французского философа Бернара Вербера вся суть общения, в котором крайне нуждаются рожденные сегодня Близнецы. И когда такую формулу общения они находят, их Формула небес расцветает всеми яркими красками.

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