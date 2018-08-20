Королевство Сергея Брина по имени Google

О замкнутости, внешнем безразличии, чувственности, чувствительности и независимости рожденных 21 августа рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Читайте и смотрите интервью о проекте с его автором: Формула небес для земных дел﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

"Не важно, богатый ты или нет, я — счастливый, потому что я наслаждаюсь тем, что я делаю. И это на самом деле главное богатство", — так определил свою Формулу небес пришедший сегодня в наш мир один из самых богатых людей в истории человечества американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики Сергей Брин. На сегодняшний день король-Лев Сергей Брин — достойный правитель созданного им самим королевства под названием Google, в котором проживает ежедневно большая часть населения земного шара.

Сергей Брин избегает повышенного интереса к своей персоне, ведет более чем скромный и совсем не королевский образ жизни, не посещает светские мероприятия, не очень любить давать интервью. Такая поведенческая Формула небес типична для многих рожденных сегодня людей. Многие из рожденных 21 августа ведут безнадежную борьбу с чересчур назойливым вниманием к ним со стороны окружающих. Убежденные интроверты, они хотят, чтобы их оставили в покое, однако им редко выпадает такая роскошь. Многие из них считают совершенно естественным скрывать свои истинные чувства, мысли и идеи, но словно по иронии судьбы воззрения этих людей рано или поздно становятся достоянием общественности.

Если Сергей Брин однажды изобрел глобальную поисковую машину, то его космический собрат британский изобретатель Уильям Мердок за 200 лет до Брина изобрел паровую машину с шатким цилиндром, а также машину для сверления камней.

Рожденный сегодня Джузеппе Гварнери навсегда вошел в историю уникальным изобретателем скрипок. За свой талант от Бога он был прозван современниками "дель Джезу", что в переводе с итальянского означало "от Иисуса". По воспоминаниям очевидцев, скрипки Гварнери издавали необыкновенное божественное звучание. На его инструментах играли многие выдающиеся скрипачи, в частности Никколо Паганини.

Если профессия Львов дня сегодняшнего не связана с публичным лицедейством, рожденные 21 августа чувствуют себя крайне неуютно, будучи выставленными на всеобщее обозрение. Однако любые попытки уединиться в собственном мирке заранее обречены на провал. Отдохнув неделю-другую, люди, чей день рождения — 21 августа, начинают скучать без шумной толпы, частью которой они являются. Иногда сам внешний вид и характер тех, кто родился в этот день, вызывает к ним повышенный интерес.

Абсолютно экстравагантным внешним видом и искрящейся добротой всегда отличается один из самых плодовитых и титулованных поэтов-песенников современной эстрады Юрий Энтин. При взгляде на Энтина сложно представить, что он может быть рожден под каким-либо другим знаком Зодиака, кроме Льва. Его стихи написаны ко всему золотому фонду детской песни, которую пели и поют уже много поколений: это песни из фильмов "Приключения Электроника", "Бременские музыканты" "Приключения Буратино" и т. д. И также сложно найти в русскоязычном пространстве последних десятилетий человека, который не вспомнит слов из песен "Прекрасное далеко", "Антошка" или "Чунга-Чанга".

Часто в поисках собственного "я" рожденные сегодня способны на сверхэкстравагантные поступки, эпатирующие публику. И одновременно с этим эпатажные Львы часто производят впечатление отстраненных людей, что, собственно, так и есть на самом деле. Люди, чей день рождения — 21 августа, редко произносят первое слово. Они никогда не стараются понравиться тем, от кого в какой-то степени зависит их дальнейшая судьба. Для них не существует разницы между начальством и подчиненными, между родителями и детьми, они полностью отвергают социальную градацию общества.

По музыкальных опросам, в конце XX века самой узнаваемой и популярной песней уходящего века была признана песня "Очи черные", исполняемая практически на всех возможных языках мира. Третье место было отдано песне французского композитора Франсиса Ле "История любви". А вот вторая по популярности песня "Веsame mucho" была написана героиней сегодняшнего дня мексиканской пианисткой и композитором, красавицей Львицей Консуэло Веласкес.

Всего лишь одна песня сделала Веласкес и знаменитой на весь мир, и богатой. Песня была написана в начале 1940-х годов, и в дальнейшем, прожив почти 90 лет, Веласкес не сочинила ничего подобного. Но даже одной этой песни достаточно еще на много поколений, чтобы влюбленные во всем мире крепко и страстно целовали друг друга.

За внешним безразличием, свойственным рожденным сегодня Львам, нередко скрываются натуры глубоко чувствующие, испытывающие боль при мысли о несправедливости окружающего мира по отношению к тем, кто не вписывается в общепринятые стандарты. Если скопившиеся эмоции в конце концов прорвутся наружу, то тогда и рождаются потрясающие стихи и музыкальные произведения.

Создавая семью, рожденные 21 августа честно предупреждают о том, что главное для них — независимость, пусть даже и ограниченная рамками брачного союза. Они не потерпят малейших попыток руководить их личностью. Если предполагаемый партнер согласится на предложенные правила игры, союз будет очень прочным.

Для рожденных 21 августа большое значение имеет чувственное наслаждение. Они с удовольствием занимаются сексом, причем необязательно с лицом противоположного пола. Для них нет недозволенного, и, может быть, именно это привлекает к ним тех, кто не в силах справиться с собственными комплексами, взращенными на почве общественных условностей.

"Не спать с мужчиной на первом свидании — это правило, которое придумали женщины, которых никто не хочет, лишь для того, чтобы испортить настроение нам, женщинам, которых хотят все", — так утверждала героиня американской актрисы Ким Кетролл Саманта из фильма "Секс в Большом Городе". Изучив бурную сексуальную жизнь самой актрисы, понимаешь, насколько органично ей было исполнять эту звездную для нее роль.

Магической сексуальностью обладает рожденная сегодня звезда сериалов "Матрица" и "Вегас" замечательная актриса Керри-Энн Мосс. Магической силой, харизмой и ростом в два метра 13 сантиметров наделен боксер-тяжеловес Николай Валуев, который, уйдя из большого спорта, нашел себя в необыкновенно трогательном проекте, став ведущим легендарной детской программы "Спокойной ночи, малыши". С ростом два метра 16 сантиметров рожденный сегодня американский баскетболист Уилтон Чемберлен стал автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру в матче НБА, очков ровно. Чемберлен и по сей день считается одним из самых выдающихся игроков в истории баскетбола.

"Каждый хочет добиться успеха в жизни, но в первую очередь я бы хотел, чтобы обо мне думали как о человеке, который придумал много интересных вещей и в конечном итоге сумел изменить мир к лучшему", — такова формула небес Сергея Брина и еще очень многих пришедших сегодня в наш мир, чтобы изменить его к лучшему.

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