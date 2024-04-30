Города на воде: изучите уникальные "Венеции" от Мексики до Китая

Топ-5 самых красивых городов на воде

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Венеция известна всему миру как город на воде, но она далеко не одинока в этом качестве. Множество других удивительных и экзотических городов также раскинулись на водной глади, предлагая уникальный опыт путешествия на лодке по их "водным улицам". В нашем сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, куда можно отправиться, чтобы насладиться красотой городов на воде.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

Мескальтитан, Мексика

В теплых краях Мексики находится островной город, который летом напоминает обыденный городок в окружении мангровых зарослей. Но с приходом осенних дождей, он преображается в настоящую Венецию — улицы покрываются водой, и жители пересаживаются на каноэ. Этот город также знаменит тем, что стоит на месте древнего Ацтлана, родины ацтеков.

Брюгге, Бельгия

Этот город в Западной Фландрии уникален своей древней архитектурой и средневековым амбиентом, который ощущается ярче, чем в Венеции. В Брюгге каналы служат улицами для лодок и больших судов, а разводные мосты добавляют городу особенный колорит. Брюгге известен как место основания первой биржи в 1406 году.

Удайпур, Индия

Город на озере Пичола, украшенный экзотическими дворцами. Озерный дворец, построенный посередине озера, служил летней резиденцией индийских монархов и теперь является отелем. Среди многочисленных гостей особенно популярен у молодоженов, которые наслаждаются романтическими вечерними прогулками на лодке.

Чжоучжуан, Китай

Этот античный водный город, расположенный в дельте озера Тайху, известен своими узкими реками вместо улиц и живописными постройками. Хотя Чжоучжуан еще не столь популярен среди иностранных туристов, его красота и старинный храм, построенный в XI веке, обязательно привлекут многих.

Вучжен, Китай

Известный как "восточная Венеция", Вучжен привлекает туристов своей историей и традиционным образом жизни. Здесь товары до сих пор покупают прямо из окон домов, общаясь с торговцами на лодках. Город остается верен своим корням, которые уходят в глубь веков, начиная с первых поселений 7 тысяч лет назад.