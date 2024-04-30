Какой же корм лучше: принесет ли пользу кошачьему здоровью смесь сухого и влажного — вот ответ

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Ветеринары ответили на вопрос о смешивании кормов для кошек

1:51
Зоосфера » Кошки

Сухие корма для животных пользуются большой популярностью благодаря своей удобности в использовании.

Ветеринары ответили на вопрос о смешивании кормов для кошек
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Но и от сочных мясных консервов не откажется ни один домашний любимец. Эти корма также полезны, но имеют свои недостатки, как и сухие корма. Возникает вопрос: можно ли комбинировать эти два типа корма?

Специалисты объяснили различия между сухим и влажным кормом для животных, а также возможность их совместного использования.

Сухой корм

Преимуществом сухого корма является его простота использования: достаточно насыпать немного корма и поставить рядом миску с чистой водой. Все питательные элементы в таком корме сбалансированы, он также способствует очистке зубов. Однако для старых или больных кошек и собак такой корм может быть слишком твердым.

Влажный корм

Влажный корм содержит много воды, не вызывает проблем с пищеварением, например, запоров, и подходит животным всех возрастов. Но если оставить такой корм в миске на время, он высохнет, и животное откажется его есть, что потребует дополнительной чистки миски. Кроме того, влажный корм не способствует очистке зубов, что может привести к проблемам с деснами.

Смешивание кормов

Питомца можно кормить разными типами корма в разное время, но важно использовать продукцию одного производителя, одного класса и из одной серии. Например, если сухой корм с птицей, то и мясные консервы должны быть с птицей. Смешивать разные корма в одной миске не рекомендуется из-за сложности поддержания правильной дозировки и потому что такой рацион может не понравиться животному. Также важно следовать рекомендациям ветеринара относительно выбранной диеты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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