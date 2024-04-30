Обои в интерьере: где клеить нельзя

Когда и где обои лучше не клеить

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Наиболее удобный и функциональный метод оформления стен в жилых помещениях — использование обоев. Современный ассортимент радует разнообразием цветов, материалов, защищённости и стойкости. Однако, существуют места, где их лучше не использовать.

Фото: Flickr by liz west is licensed under CC BY 2.0

Юлия Тычино, специалист по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", советует избегать обоев в определённых ситуациях.

Несмотря на предложения дизайнеров о нестандартном использовании обоев, например, в ванной комнате, где доступны влагостойкие варианты, стоит воздержаться от таких экспериментов.

Места, где не рекомендуется использовать обои:

В ванной комнате.

Несмотря на наличие моющихся обоев, высокая влажность способствует распространению плесени, отслоению обоев и создаёт душный, заплесневелый воздух. Прихожая или коридор.

Эти зоны интенсивного движения приводят к быстрому загрязнению обоев из-за верхней одежды, обуви или переносимых предметов. Рядом с открытым огнём

Включая кухни или камины в старых квартирах и частных домах. Обои могут отслаиваться, желтеть и представлять опасность.