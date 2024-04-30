Обои в интерьере: где клеить нельзя

Наиболее удобный и функциональный метод оформления стен в жилых помещениях — использование обоев. Современный ассортимент радует разнообразием цветов, материалов, защищённости и стойкости. Однако, существуют места, где их лучше не использовать.
Юлия Тычино, специалист по дизайну и интерьеру из сетевого издания "БелНовости", советует избегать обоев в определённых ситуациях.
Несмотря на предложения дизайнеров о нестандартном использовании обоев, например, в ванной комнате, где доступны влагостойкие варианты, стоит воздержаться от таких экспериментов.
Места, где не рекомендуется использовать обои:
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