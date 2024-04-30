Обнаружена опасность, которая может попасть в организм человека через кожный покров

Исследование, опубликованное в журнале Environment International, показывает, что химические вещества, используемые для огнезащиты, такие как полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), могут накапливаться в организме человека и вызывать серьезные здоровья, включая гормональные нарушения и рак.
Особенно опасным является воздействие этих химикатов через кожу, о чем свидетельствуют новые данные, полученные с помощью 3D-печатных моделей человеческой кожи. Оказывается, что кожа может абсорбировать ПБДЭ, особенно если она влажная, и эти вещества могут проникать в кровоток, сообщает Environment International.
Это открытие подчеркивает необходимость дальнейших исследований и возможного пересмотра законодательства в области использования микропластика и химических добавок в потребительских товарах для защиты общественного здоровья.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.