Обнаружена опасность, которая может попасть в организм человека через кожный покров

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Environment International: токсичные антипирены могут попадать в человека через кожу

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Наука

Исследование, опубликованное в журнале Environment International, показывает, что химические вещества, используемые для огнезащиты, такие как полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), могут накапливаться в организме человека и вызывать серьезные здоровья, включая гормональные нарушения и рак.

Environment International: токсичные антипирены могут попадать в человека через кожу
Фото: unsplash.com by Austin Ban is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Особенно опасным является воздействие этих химикатов через кожу, о чем свидетельствуют новые данные, полученные с помощью 3D-печатных моделей человеческой кожи. Оказывается, что кожа может абсорбировать ПБДЭ, особенно если она влажная, и эти вещества могут проникать в кровоток, сообщает Environment International.

Это открытие подчеркивает необходимость дальнейших исследований и возможного пересмотра законодательства в области использования микропластика и химических добавок в потребительских товарах для защиты общественного здоровья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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