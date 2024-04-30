Эксперты рассказали, что при переходе на здоровый образ жизни, главное — это постепенность

Россиянам рассказали, как безболезненно перейти на здоровый образ жизни

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты дали рекомендации о том, как правильно перейти на здоровое питание и регулярные занятия спортом.

Фото: unsplash.com by Jannis Brandt is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Главное — это постепенность, уверены они. Начать можно с 10-минутных тренировок каждые 3 дня, а затем постепенно увеличить их до 30 минут 5 дней в неделю. Также поэтапно нужно уменьшить употребление сахара и соли.

Воды нужно выпивать не менее 2 литров в день и убрать из рациона продукты с трансжирами.

Не менее важен сон, он должен быть минимум 7 часов. Учёными доказано, что недосып может стать причиной хронического стресса, пишет Medical Xpress.

Ещё одним важным шагом должен стать отказ от курения. Проведённые исследования доказали, что через год после отказа от курения риск развития сердечных заболеваний сократился в 2 раза.