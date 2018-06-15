Как и чем соблазняли Маргарита и Мона Лиза

О шарме, обаянии, соблазнительности, всепоглощающей страсти, хитрости, красноречии и тонком понимании человеческой природы рожденных 15 июня рассказывает астропсихоаналитик Соломон Соловьев в авторской рубрике "Формула небес".﻿﻿

Среди ангелов миллионов,

Даже если жизнь не сбылась, —

Соболезнуй несоблазненным.

Человека создал соблазн.

Так написал однажды поэт-Телец Андрей Вознесенский.

В вопросах страсти, секса и соблазна у представителей знака Тельца можно поучиться каждому из нас, но сегодня у нас Формула небес соблазнительных и соблазняющих Близнецов, рожденных 15 июня.

Рожденные 15 июня полагаются на свой шарм, который, как они считают, поможет им осуществить задуманное и добиться желаемого. Таким образом, их основные таланты проявляются открыто и обязательно с привлечением внимания других людей. В самом деле, обаянию рожденных 15 июня можно позавидовать. Они умудряются склонить окружающих к своей точке зрения и извлечь из этого выгоду.

Выгоду на многие века вперед для парижского музея Лувр извлекла рожденная сегодня флорентийка Лиза Герардини. Эта всемирно известная теперь представительница знака Близнецы называла себя также Джоконда и Мона Лиза. Она была замужем за торговцем тканями, родила ему шестерых детей.

Знаменитый портрет, который сегодня считается одним из величайших произведений искусства в истории, был заказан для кисти гения-Овна Леонардо да Винчи мужем Моны Лизы. А поводом послужило рождение одного из детей и покупка дома. Так что легендарная и загадочная улыбка Джоконды, о которой столько сказано и написано, на самом деле, принадлежит представительнице знака Близнецы, рожденной в день приятного соблазна.

Исследователи творчества писателя Михаила Булгакова утверждают, что основным прототипом Маргариты в знаменитом романе "Мастер и Маргарита" писатель сделал свою третью супругу Елену, рожденную под знаком Скорпиона. Вся "бесовщина", которая крутится вокруг Маргариты в романе, ее полеты на метле, чудодействующий крем, бал у Сатаны, обнаженные сцены — это, конечно же, энергии, целиком и полностью питающие знак Скорпиона.

Но, на мой взгляд, Маргарита в романе все-таки не Скорпион, а Близнецы. И рожденная сегодня замечательная российская актриса Анна Ковальчук (фото) уже признана лучшей исполнительницей этой роли в мировом кинематографе. Ведь Маргарита (уже будучи замужем) соблазнила Мастера, влюбила в себя и далее уже боролась за свою любовь всеми возможными средствами. И эта история очень близка формуле сегодняшнего дня.

Рожденные 15 июня обычно стремятся не только добиться признания со стороны противоположного пола, но и обеспечить полную зависимость своего партнера от себя. У Маргариты Николаевны в романе Булгакова именно это и получилось. Именно к этому стремятся и остальные представители дня сегодняшнего.

Все, что нужно большинству из рожденных сегодня, — это ощутить признание общества. Однако есть и такие, кто пользуется своим природным даром обольстителя с коварным расчетом или злым умыслом. Для таких людей особенно важен материальный вопрос. Для рожденных в этот день привлекательность в самом широком смысле этого слова имеет очень большое значение.

О рожденном сегодня русском поэте-символисте Константине Бальмонте (фото) и его необычной привлекательности замечательно писал его современник Андрей Белый: "Легкая, чуть прихрамывающая походка точно бросает Бальмонта вперед, в пространство. Глубоко сидящие в орбитах почти безбровые его карие глаза тоскливо глядят, колко и недоверчиво: они могут глядеть и мстительно, выдавая что-то беспомощное в самом Бальмонте. И оттого-то весь его облик двоится. Надменность и бессилие, величие и вялость, дерзновение, испуг — все это чередуется в нем!"

Как же прекрасно описана глубинная суть многих из рожденных сегодня.

Если природа не наградила их хорошими внешними данными, люди, чей день рождения — 15 июня, с успехом используют для обольщения свои интеллектуальные способности. Если и это не срабатывает, в ход идут хитрость, красноречие или тонкое понимание человеческой психологии… В общем, возможны любые манипуляции, но опасной игрой, как правило, наслаждаются не только те, кто расставляет сети, но и те, кто попадается в них.

Рожденные 15 июня — настоящие знатоки человеческих душ, они принимают мечты и фантазии других, их желания и потребности. Что особенно важно — так это то, что люди, чей день рождения — 15 июня, могут употребить эти знания на благо дела. Так, скажем, будучи работниками коммерческой компании, они способны привлечь публику к продукции или услуге; а в рекламе и сфере общественных связей они чувствуют себя как рыбы в воде. В самом деле, любая профессия, подразумевающая цель "закинуть крючок и выловить рыбку", вполне совместима с талантами природных соблазнителей.

Благодаря своему природному соблазнительству достиг вершин дипломатической службы однокурсник Близнеца Александра Пушкина Близнец Александр Горчаков (фото). С юности "питомец мод, большого света друг, обычаев блестящих наблюдатель" (как характеризовал его Пушкин в одном из послании к нему) до поздней старости отличался теми качествами, которые считались наиболее необходимыми для дипломата.

Кроме светских талантов и салонного остроумия, Горчаков обладал также значительным литературным образованием, которое и отразилось впоследствии в его красноречивых дипломатических нотах. Обстоятельства рано позволили ему изучить все закулисные пружины международной политики в Европе.

Музыкальным соблазнительством успешно занимался рожденный сегодня норвежский композитор периода романтизма Эдвард Григ. Творчество Грига формировалось под воздействием норвежской народной культуры. Культура соблазнила Грига, а композитор, написав более 600 песен и романсов, соблазнил и околдовал ими миллионы слушателей.

Соблазнил и околдовал слушателей и зрителей своим тембром голоса рожденный сегодня греческий певец Демис Руссос. Соблазнение было столь велико, что за свою музыкальную деятельность он издал около 42 альбомов.

Скорректировал теорию своего предшественника Тельца Зигмунда Фрейда рожденный сегодня Близнец психоаналитик Эрик Эриксен. Эриксен разработал теорию стадий психосоциального развития, а также стал автором термина "кризис идентичности".

По различным опросам, рожденного сегодня итальянского актера и кинорежиссера Альберто Сорди называют знаменитейшим из всех комиков итальянского кино. Вот уж, действительно, не попасть под чары этого выдающегося актера было невозможно. Он жил и играл согласно своей собственной фразе: "Наша жизнь только на четверть состоит из трагического: все остальное комично. Смеяться можно почти над всем".

Поддерживают это изречение и в жизни, и во всех своих ролях рожденные сегодня американский комик Джеймс Белуши и недавно ушедший от нас замечательный российский комедийный актер Михаил Державин (фото).

Рожденные 15 июня обладают пониманием того, насколько далеко можно зайти, преследуя какую-либо цель. С годами это понимание лишь усиливается. Более того, для них важна не сама цель, а путь к ней. Чаще всего их обаяние приводит в восторг окружающих. Однако их истинная сущность может навсегда остаться тайной.

Одним из самых закрытых и тайных представителей дня сегодняшнего останется в истории могущественный советский государственный деятель, многолетний руководитель КГБ Юрий Андропов (фото). Знавшие Андропова свидетельствуют, что интеллектуально он выделялся на общем фоне членов Политбюро застойных лет, был человеком творческим, не лишенным самоиронии. Был равнодушен к лести и роскоши, не терпел взяточничества и казнокрадства. Андропов много читал, следил за литературой, любил музыку и писал стихи.

Крайне редко в истории человечества можно отыскать правителей, которые пишут стихи. Юрий Андропов руководил огромной советской империей на ее закате в течение двух лет. Одним из его стихотворений, которое по-прежнему актуально сегодня, мы и закончим Формулу небес сегодняшнего дня.

Сбрехнул какой-то лиходей,

Как будто портит власть людей.

О том все умники твердят

С тех пор уж много лет подряд.

Не замечая (вот напасть!)

Что чаще люди портят власть.

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