Детектив в США: черные американцы рэкетируют государство и белых

Как повлияли беспорядки на услуги детективного агентства, есть ли выход из кризиса и будет ли новая гражданская война в США, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент детективного агентства International security services в Бруклине (Нью-Йорк) Георгий Кожар.

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Частное агентство вместо полиции

— Георгий, вы говорите, что даже если вся Америка встанет перед чернокожим населением на колени, афроамериканцы найдут к чему придраться. На самом деле это же известная история. Когда пытаешься доказать, что ты хороший, пытаешься оправдаться, кого-то умилостивить, то потеряешь честь и тобой всегда будут недовольны. Это совершенно неправильная позиция.

— Это бандитский подход. Один раз заплатил рэкетиру — будешь платить все время. И то тебе не поможет. А здесь действительно рэкет, причем на государственном уровне. Одна часть населения рэкетирует государство и другую часть населения. То есть нам сейчас приходится покупать свою безопасность.

— Ваше агентство занимается в том числе и обеспечением личной безопасности граждан. Насколько сейчас, когда происходят эти события, люди обеспокоены своей безопасностью и как часто они обращаются в ваше агентство с просьбой о защите?

— Последние десять дней все мои вооруженные охранники работали. Они были нарасхват, то есть все мои сотрудники, которые могли выйти в поле, были в поле:

в банках,

магазинах,

частных домах.

Безусловно, на все мое агентство был огромный спрос. Что будет дальше?

Конечно, мы будем расширять сферу услуг, потому что люди поняли: государства у них за спиной нет.

Полиция не приедет или приедет тогда, когда уже будет поздно.

— Полиция стоит на коленях и целует ботинки людям асоциального поведения, поэтому появляется потребность в ваших услугах. Для вас эти беспорядки даже выгодны?

— С одной стороны, да, выгодны. Как бизнесмен я в данном случае приветствую такую ситуацию. С другой стороны, мне нужно зарабатывать деньги. А смогут ли клиенты их платить? К тому же я бросаю своих людей в опасную ситуацию. Некоторые сотрудники у меня не вышли на работу, говорят: а зачем нам надо рисковать? И они правы. Поэтому здесь будет происходить еще очень много непонятных вещей.

Гражданской войны не будет

— Зрители спрашивают, не закончится ли это новой гражданской войной между белыми и черными?

— Во-первых, та гражданская война была не между белыми и черными, а между южными и северными штатами.

Во-вторых, гражданской войны не будет, потому что ни один из штатов не декларировал свой выход из США под собственную юрисдикцию и конституцию.

Поэтому о гражданской войне говорить абсолютно преждевременно. И я думаю, что этого не произойдет в XXI веке. Время изменилось. Уже не воюют деревянными топорами и не едят сердце, для того чтобы быть храбрым.

— Тем не менее люди просят, чтобы их защитили, сами боятся выходить на улицу и стараются ходить с оружием. Это вроде тоже XXI век.

— Да. Говорят, что это обратная сторона демократии, хотя я не верю в демократию и не понимаю, как она вообще может существовать.

— Один из руководителей США предложил митингующим пройти проверку на коронавирус. Это был самый полезный совет, который можно было дать.

— На самом деле ситуация тяжелая. Одно дело — кричать, чтобы раздали всем маски или каждому по 1000 долларов, а другое дело — предложить что-то абсолютно рабочее. Я не вижу сейчас людей в политике, у которых есть какой-то план выхода, ни в одном из двух лагерей:

среди демократов,

среди республиканцев.

Это кризисная ситуация для страны в любом случае. И она еще только началась. Никто пока не может прогнозировать ее дальнейший ход. Есть хорошее русское слово — "пиариться". Пока все только пиарятся на этом.

— Русское слово "пиариться" — это английские слова public relationship.

— Да-да-да. Мне больше нравится "пиарятся". Начиная от "мудрых" баскетболистов или певцов, которые ничего не умеют, кроме как прыгать, бегать и петь, и которые постоянно кричат, что уедут в другую страну, но при этом никуда не уезжают. Зато пытаются произносить "мудрые" мысли. На самом деле это глупо и смешно.

— Зрители говорят, что несколько штатов, в том числе Техас, хотели выйти из состава США, но им не дали.

— Захотели бы — вышли. Люди всегда слышат то, что они хотят услышать. Спросите у Татьяны Черниговской, это свойство мозга. Он не выйдет из зоны комфорта. Вот и все. Поэтому зрители могут меня критиковать сколько угодно, но я живу здесь и говорю правду. Рад, что разворошил муравейник. Это тоже хорошо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова