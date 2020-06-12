Частный детектив в США: в протестах участвуют те, кто не работает

О ситуации с коронавирусом в США, конспирологических теориях про Флойда, об участниках манифестаций и поведении полиции рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент детективного агентства International security services в Бруклине (Нью-Йорк) Георгий Кожар.

"Грабь награбленное"

— Георгий, вы специалист по безопасности с огромным опытом в сфере расследований. Давайте начнем с того, что происходит сейчас в Америке, потому что мы следим за новостями. Сначала ужасная, совершенно немыслимая ситуация с коронавирусом: почти два миллиона заболевших, огромное количество смертей, медицинская система не справляется. И на фоне этого кошмара погромы. С Флойдом, наверное, нельзя было так обращаться, но он пятикратно судим, пять лет сидел за вооруженный разбой и явно не ангел, а теперь его чуть ли не в золотом гробу возят по городам Америки. Беспорядки начались уже и в Европе. Георгий, расскажите, пожалуйста, что там у вас происходит с точки зрения детектива.

— Я немножко не соглашусь с тем, что с коронавирусом тут все было так плохо. Просто все бывает в первый раз. И не совсем понимали, как его лечить. Да, он был. Да, люди погибали.

Но вернемся к Флойду. Сказали, что золотой гроб. Правда, я его не видел. И что самое интересное, у нас это рождает сразу конспирологические теории. Обычно гроб открыт, когда человека хоронят в Америке. А здесь гроб закрыт. Его никто не видел. И кое-где говорят:

А был ли мальчик? Есть ли он вообще? Кому это нужно?

И прочее, и прочее. Это самые последние слухи, которые ходят у нас здесь, по англоязычным социальным сетям и некоторым газетам, средствам массовой информации.

Конечно, мы все были шокированы таким взрывом всеобщего якобы негодования. Может, кто-то из идейных соображений и вышел на улицы в защиту чернокожего населения, но на самом деле на этой волне просто всякая пена поднялась.

То, что мы увидели в результате, конечно, поразило не только нас, но, наверное, весь мир. Разгромлены были магазины, причем магазины знаковые. Никто не грабил продуктовые лавки с китайскими продуктами, зато грабили магазины:

"Мерседес",

"Гуччи",

"Ролекс".

"Грабь награбленное", — как они сказали. Разгромили полностью район Сохо — это известный богатый район в Манхеттене, где проживают артистические люди.

Это остановилось вчера. Еще ночью при введенном комендантском часе народ маршировал по улицам. Показывали, что они никого не боятся и перекрывают улицы, автострады. Но к утру они выдохлись. Посмотрим, что будет сегодня, когда мистера Флойда будут хоронить в его родном городе. Мы ожидаем, что если не сегодня, то завтра какие-то манифестации продолжатся.

— Кто участвует в этих манифестациях?

— Трудно выделить одну группу. Люди, которые работают, никогда не участвуют в таких протестах. В основном участвуют:

молодежь разных цветов,

студенты,

академическая профессура,

откровенные маргиналы,

те, кто сейчас не работает и сидит дома.

Молодежь выходит на эти протесты как на тусовку, как на вечеринку и так же себя ведет. Они увидели, что можно плевать на охрану правопорядка. Здесь были попытки демонстраций несколько месяцев назад, если вы помните, когда обливали полицейских, бросали в них предметы. Участники беспорядков увидели, что это может очень просто сойти с рук, и сейчас началось то же самое.

"Идейных в полиции мало"

— Георгий, а разве власти не реагируют? Полиция так жестко себя вела. Теперь они напуганы настолько, что перестали исполнять свои обязанности?

— У нас города различаются. Различаются штаты в Америке. То есть так называемый демократический штат и демократический город, республиканский штат и республиканский город — это совершенно разные вещи.

Например, демократический город — это Нью-Йорк. Демократический штат — это Нью-Йорк.

Здесь очень большие социальные программы. Получается, что много денег получают люди, которые не работают, поэтому у нас в Нью-Йорке очень много цветного населения.

Оно живет нелегально, но получает порой те же блага, которые получаем мы, работающие люди. Собственно, мы их содержим. В демократических штатах и городах руководители, власть заигрывают со своим электоратом, поэтому в лучшем случае полицию будут топтать. Объясню, почему у нас люди идут в полицию:

во-первых, у полицейского хорошая зарплата,

во-вторых, в сорок лет он может уйти на пенсию.

Идейных сотрудников очень мало. Поэтому полицейскому лучше спрятаться и не быть уволенным из полиции, чем что-то делать. Вот и все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова