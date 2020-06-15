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Автор Инна Новикова

Частный детектив в США: мародерство – управляемая акция

Общество

Почему власти в США не принимают жесткие меры против мародеров, кто грабит магазины и почему белые целуют ботинки черным, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент детективного агентства International security services в Бруклине (Нью-Йорк) Георгий Кожар.

Читайте начало интервью:

У президента свои дела

— Георгий, а полицейское начальство не оценивает ситуацию, не понимает, когда надо принимать более жесткие и решительные меры? Президент куда смотрит? Это не просто толпы митингующих. Это же и погромы, и мародеры. Я видела видео, где человек хвастался тем, как он защитил свой ресторанчик от мародеров. То есть нападения мародеров — актуальная тема. Власть должна как-то реагировать на это.

— Власть растерялась. Власть не готова. Власть не знает, что делать. Помните, у Высоцкого: "Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков". Нет руководителя, который может наводить порядок в нашем городе, поэтому полицейских поставили на колени. Многие из них, я думаю, сейчас будут увольняться. Начались разговоры об уменьшении фондирования полиции.

Все идет к тому, что, видимо, нам скоро придется брать палки и защищать свои дома. Настолько все серьезно.

— Какие-то заявления со стороны президента, других официальных лиц были по поводу того, что происходит?

— Президент предложил ввести национальную гвардию. Губернатор штата отказался. Мэр города Де Блазио (наверное, самый коррумпированный мэр за всю историю Нью-Йорка) сказал, что никогда сюда национальная гвардия не войдет. И наш президент отступил. У него своих дел в Washington, D. C. хватает. Там тоже не все в порядке.

Из истории революций

— Если такие вещи оставить без внимания, они могут вылиться во что-то очень нехорошее для государства.

— Здесь последние четыре года идет откровенная политическая борьба против избранного президента. У нас появилась должность, которая называется "профессиональный политик". Есть люди, которые по 40-50 лет занимаются только политикой и уйти оттуда уже не могут. Как правило, это демократическое крыло партии. И все что происходит плохого, что может бросить тень на президента, то и хорошо. Дальше никто ничего не думает. Историю никто не изучает, в том числе теорию и практику революционной борьбы. Это не революция еще, конечно. Но в некотором смысле очень похоже.

— Георгий, вы учились в академии в Киеве. Вы помните, что когда там все началось в 2014 году (кстати, в 2004 году тоже), то вначале это не было мятежом. Вначале это тоже были просто беспорядки. И тоже звонил Байден, запрещал Януковичу применять силу против протестующих. Это все закончилось государственным переворотом.

— Я думал над этим. Думаю, что в Америке существуют рычаги, которые не позволят вот так просто перечеркнуть "все, что нажито непосильным трудом", как говорил герой Владимира Этуша. Но я не обладаю сейчас полной информацией на этот счет.

Как всегда нас учили? Давайте смотреть, кому это выгодно. Демократам навряд ли. Они сейчас явно проиграют. Трампу — может быть. Чьи уши здесь растут, еще никто не видит. Поэтому не могу сейчас сделать выводы, будет все плохо или хорошо. Я думаю, это выяснится, когда будут действительно серьезные действия.

Уже доказано, что те, кто грабил магазины у нас в Нью-Йорке, приезжали из других штатов с полным набором средств для взлома магазинов. Я абсолютно уверен в том, что это организованная и кем-то управляемая акция.

Кем и как, мы пока еще не знаем.

— Все так, как это было в Киеве. Георгий, а люди, которые грабили магазины в Нью-Йорке и сами были приезжими, они кто? Белые или черные?

— Абсолютно разные. Например, девочка, которая бросила коктейль Молотова в машину — белая. Очень много белых в этом движении. Причем образованных белых, молодых белых.

— То есть они в протестах участвуют, потому что идейно за права негров?

— Скорее всего, они идейные. А боевики все были черные. Во всяком случае, на тех кадрах, которые я видел. Белые появлялись, когда все уже было разграблено и валялось на улице, а все хорошее увезено. Если говорить конкретно, то большинство мародеров цветные: черные и коричневые.

У индейцев прощения никто не просит

— Георгий, а индейцы в погромах не участвуют?

— Нет, индейцев там не было. Ни разу не их видел.

— Я видела кадры, которые меня поразили. Видимо, это были полицейские. Белые стояли на коленях в большом количестве перед неграми не самой интеллектуальной внешности и просили прощения за расизм. Я специально спросила про индейцев, потому что 90 % индейцев было уничтожено белыми американцами, но никто не собирается у них просить прощения. И еще было видео, когда очень симпатичная, богемного вида девушка, золотая молодежь, целовала ботинки представителю чернокожего населения. Красотки по очереди подходили и целовали ботинки какому-то маргиналу, явно чернокожему и явно не студенту университета. Что это было? Вы видели эти кадры?

— Видел. И отношусь к этому абсолютно отрицательно. Считаю, что полиция, которая это делала, предала нас, полностью показала, что мы остались одни, лицом к лицу с озверевшими маргиналами. А насчет богемных девушек скажу так:

  • Во-первых, после того как легализовали марихуану, найти молодого человека с незатуманенными мозгами очень трудно. То есть с видоизмененным сознанием можно целовать сапоги кому угодно.
  • Во-вторых, страх здесь тоже присутствует. Им кажется, что если они повинятся, их прибьют последними. Не думаю так.

Необъяснимо это все, Инна, абсолютно необъяснимо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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