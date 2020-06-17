Детектив в США: отдать 51% бизнеса чернокожему партнеру — выгодно

Почему чернокожим американкам выгодно быть многодетными матерями-одиночками, какой бизнес существует в США для нацменьшинств и будет ли решена проблема расизма, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент детективного агентства International security services в Бруклине (Нью-Йорк) Георгий Кожар.

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Зачем нужны minority enterprises

— Георгий, вы сказали, что как только власти пытаются сократить социальные программы, сразу начинаются волнения среди цветного населения. Это все равно как в зоопарке тигру не доложили мяса?

— Не просто не доложили. Вы не представляете, какие социальные программы здесь существуют. Приведу простой пример. Почему что ни черная мама, то обязательно многодетная мать-одиночка? Потому что:

на каждого ребенка она получает 15 000 долларов в год свободных денег,

ей полагается множество социальных льгот,

она почти не платит за жилье,

ей полагается ежегодно 100 000 долларов, не подлежащих налогообложению,

ее детей обязательно примут в любую школу, любой институт и колледж и бесплатно будут учить.

Вот как работают здесь социальные программы.

— И поэтому она не оформляет свои отношения с отцом детей?

— Во-первых, у нее все дети от разных мужей, поэтому они, как правило, не оформляют свои отношения. Им это не нужно.

Во-вторых, они говорят: да, мы выезжаем на проектах. Здесь есть специальные жилищные проекты, через которые они получают дома и квартиры. Они живут даже в очень дорогом Манхеттене, потому что любой жилой комплекс, который сдается, должен определенное количество квартир отдать жилищному фонду города, который их распределит по национальным меньшинствам.

Они придумали такой вид бизнеса, как minority enterprises — предприятия для национальных меньшинств.

Белые специально берут в бизнес чернокожего парня, дают ему 51 % от компании и после этого спокойно получают хорошо оплачиваемые городские контракты.

То есть мне получить городской контракт (наше агентство занимается еще и охраной) почти невозможно, потому что я не minority enterprises и никогда им не буду. Хотя мне предлагали: возьми черного, отпиши ему 51 % бизнеса и будешь кататься как сыр в масле.

— А вы почему не хотите брать?

— Есть такое понятие — честь. Фильм "Красную площадь" помните? Честь у меня одна. Отдашь — где другую взять? Не хочу.

— При чем здесь честь? Неважно, какого цвета люди. Есть среди черных те, кто хорошо работает. Помните фильм "Военный ныряльщик"? Первый афроамериканец в подводном американском флоте был замечательным работником. Или они не работники?

— Я никогда не скажу, что все черные — плохие работники, все русские — мафиози, а все поляки — пьяницы. Есть черные генералы, есть профессора. И у меня друзья есть черные. Но всю картину портит большинство, которое и создает отрицательную репутацию. Статистика — упрямая вещь. С ней не поспоришь.

У нас здесь существовали школы для одаренных детей. Туда детишек брали не за деньги, а за знания, способности. Дети сдавали экзамены, они стремились в эти школы, чтобы получить хорошее образование. Нет, посчитали, что там мало черных. Решили отменить школы, отменить экзамены. Будем соблюдать пропорцию, чтобы все было одинаково. Это просто глупость!

Расизм будет жить

— В комментариях вас критикуют, в том числе и ваши нынешние сограждане. Кто-то написал, что вы говорите правильно, но в основном осуждают. Пишут, что если бы не было рабов, то Америка не поднялась бы так высоко. Она поднялась за счет чернокожего населения, а теперь проявляет неблагодарность.

— Пусть критикуют. Советую моим критиками изучать историю. Все страны в ту пору поднимались на рабском труде. И сами рабы сюда не приплывали. Их никто не завоевывал и не привозил на галеонах. Их сородичи в Африке сами же продавали их в рабство. И между прочим, свою государственную структуру африканские племена тоже строили на рабстве.

— Это не первые беспорядки, связанные с такими действиями полиции. Ведь были до этого беспорядки в Фергюсоне. По статистике, при необоснованно жестком задержании ежегодно в Америке погибают тысячи граждан, в основном чернокожих. Обычно виноваты белые полицейские, и очень часто их оправдывают.

— Это лукавая статистика, которая ведется в интересах определенных групп. На самом деле, если брать более правдивую статистику, там будут другие цифры.

Почему больше чернокожих? Потому что они совершают больше преступлений. Вот и все.

Если меня остановит чернокожий полицейский на трассе и скажет, что я превышал скорость, а я ее не превышал и начну с ним спорить, он мне выпишет кучу штрафов и может арестовать. Мы все равны здесь перед полицией. И полиция неоднородна. Посмотрите другую сторону статистики, другую сторону медали и вы сами это увидите.

Закончится проблема расизма или нет? Нет, не закончится, беспорядки будет вспыхивать то там, то здесь.

Даже если вся Америка встанет на колени и поцелует сапоги у чернокожего населения, отдаст черным свои дома, будет копать для них землю, зарабатывать деньги и оплачивать их социальные блага, все равно найдется что-то, что позволить люмпену быть люмпеном.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова