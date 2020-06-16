Детектив в США: самый бесправный человек в Америке – белый мужчина

О разделении американцев на два лагеря, о постоянном разжигании расизма и сроках окончания беспорядков рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой президент детективного агентства International security services в Бруклине (Нью-Йорк) Георгий Кожар.

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Медийный персонаж, а не герой

— Георгий, в обществе или в социальных сетях есть обсуждение Джорджа Флойда? В том смысле, что человек, ставший символом этого сопротивления, был судимым и явно не тянет на национального героя, каким он сейчас стал? Или людям это неважно?

— Во-первых, он не стал национальным героем. Он стал медийным персонажем, о котором, поверьте, через неделю все забудут. Да, безусловно, обсуждается, вытаскивается вся его подноготная издалека: его рыдающая мама, его жена, которую он оставил 23 года назад и не платил ни копейки. Все это знают. Это обсуждается там, где люди хотят это обсуждать.

Во-вторых, социальные сети разделились на два лагеря. Сейчас иногда даже в семьях, в том числе в семьях наших эмигрантов, оказалось два лагеря: или за, или против. Поэтому тот, кто имеет к этому одно отношение, обсуждает одну сторону событий. Кто имеет к этому другое отношение — другую сторону. Даже корпус морских котиков убирает всю конфедератскую символику, так как, если вы помните, Гражданская война в США была между Югом и Севером, потому что конфедераты были за рабство и говорили, что это неравенство, определенное природой.

Сегодня генерала Ли убирают, то есть под шумок много чего успеют сделать. Мы боялись, что в Филадельфии нападут на музей современного искусства, но обошлось.

Бесправие белых

— Зато в Бристоле снесли и утопили памятник меценату, известному человеку, который был рабовладельцем в XVII веке.

— Да, потому что классическое образование не в чести, никто не хочет:

изучать антропологию,

изучать историю,

понять, что это обыкновенное развитие человечества.

И сейчас в Африке есть рабы, те, которые остались жить в племенной ситуации. Я считаю (и не только я), что мультикультура существовать не сможет никогда. Мы всегда будем одну культурную часть подавлять, а другой части позволять доминировать.

— Вы родились и прожили значительную часть жизни в Советском Союзе. Это была мультикультурная страна. И Россия сейчас тоже мультикультурная.

— Инна, я вам возражу. Советский Союз не был мультикультурной страной, у него была общая культура. Поэтому мы и назывались единым советским народом. То есть мы были вместе, не разделялись.

Здесь людей разделяют полностью.

Я абсолютно уверен, не было бы никакого расизма, если бы вместо "белый полицейский убил черного" говорилось, что "полицейский во время задержания убил преступника".

Стоит только начать делить людей:

по цвету кожи,

национальности,

вероисповеданию.

Сразу появятся люди, которые будут разжигать этот костер и говорить: вот эта нация доминирующая, которая подавляет национальные меньшинства и так далее, и тому подобное. Сейчас самый бесправный человек в Америке — это белый мужчина старше 50 лет. Это статистика, а не мои слова.

— При условии, что он не инвалид и не гей.

— Если гей, то вообще хорошо. А если инвалид — тебе просто дадут быстрее умереть не на улице, а в доме инвалидов. Тоже не самое лучшее окончание жизни.

— В России есть запрет указывать национальность преступника (можно указывать только фамилию). В Америке нет такого запрета? Там прямо пишут, что белый полицейский убил черного?

— В Америке есть так называемая свобода слова, которую все используют как хотят. Здесь не могут сказать корреспонденту, который пишет заведомо ложь: не пиши это. Потом можно опровергать информацию, но фраза уже будет брошена в толпу, и толпа на нее прореагирует. Даже в полицейских рапортах пишут:

black (черный),

latinos (латиноамериканец),

caucasian (белый) и так далее, и тому подобное.

Волнения закончатся к выборам

— Георгий, вы человек военный, морской офицер, сейчас вы президент детективного агентства. Скажите, каков ваш прогноз по поводу дальнейшего развития событий? Все это само собой потухнет, как угли после костра?

— Я мог бы дать свой прогноз, если бы обладал необходимой информацией и понимал, кто кукловод в этой ситуации. Во всяком действии есть мотивация. Я вижу только одну мотивацию: в ноябре выборы. Будет использоваться все, что может помешать Трампу переизбраться. Его обвинили даже в том, что он коронавирус придумал. Поэтому до ноября волнения будут то там, то здесь вспыхивать. Если в Нью-Йорке уменьшат фонды в полиции, и полиция начнет уходить, то Нью-Йорк будет таким же очагом, как сейчас Чикаго, Детройт, где постоянно идут уличные бои. Понимаете, в пригороде Чикаго и в Детройте каждый день идут уличные бои. Об этом просто не пишут, но они там идут.

— А кто воюет, кто с кем стреляется?

— Черное население с белым, черные между собой. В общем, маргиналы, которые ничего не делают. У них есть автомат, с которым они получают все что хотят.

— Священное право на ношение оружия в действии?

— Если бы. В каждом штате оно по-разному интерпретируется. Допустим, в Нью-Йорке на ношение оружия получить лицензию почти невозможно.

В Техасе и других штатах, где меньше всего социальных программ (бессмысленной раздачи денег: только сидите дома и ничего не делайте), никаких беспорядков не происходит, потому что там нет цветной прослойки населения.

В Нью-Йорке, больших городах, Калифорнии жить легче, социальных программ очень много, поэтому все цветное население находится здесь. И как только начинают соцпрограммы немного уменьшать, начинаются волнения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова