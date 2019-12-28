Закон о "семейном насилии" продвигают противники России

Почему законопроект о семейно-бытовом насилии на самом деле против семьи и призван разрушить Россию? Кто и как тянет его под благовидными предлогами? Кто финансирует? Почему его поддерживают геи и другие противники традиционных семей и всей нашей страны? Почему вместо борьбы с пьянством и наркоманией предлагается бороться с семьей?



"Сорок сороков": Почему мы жестко против закона о семейном насилии

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал лидер и создатель православного движения "Сорок сороков", отец девяти детей, состоящий 25 лет в счастливом браке, композитор Андрей Кормухин.

Читайте начало интервью:

Андрей Кормухин: законопроект "О семейно-бытовом насилии" — дьявол в деталях

Чем вреден закон о семейном насилии

Жизнь семьи из-за закона о бытовом насилии станет адом

Закон о семейном насилии отменяет институт семьи

Законопроект о семейно-бытовом насилии разрушает семьи и Россию

Почему нам стали навязывать западные "ценности"

Мнение: закон о семейном насилии — крестовый поход против России

Общество потребления погубит цивилизацию

— Андрей, ведь было ясно сказано, что мы должны сформировать общество цивилизованных потребителей. Школа уже стала сферой услуг…

— Да, и ведь это сказал министр образования Фурсенко. Где сейчас Фурсенко? Он никуда не делся, он остается в высших эшелонах власти. Может, это он говорил с точки зрения какой-то экономической цели, может быть, он не является таким откровенным либералом и продвижением этого расчеловечивания. Но тем не менее он сформулировал задачу педагогам, системе образования, и они выполняют эту функцию. По сути-то вся система образования деградировала. Культура деградировала. Вы посмотрите, какие спектакли идут на наших сценах.

— Какие сериалы идут на наших каналах.

— Да, и везде все движется только к упадку и деградации. Ведь это тоже к разговору о профилактике. А конкретно по нашей теме есть еще один очень важный момент. Больше 80 процентов преступлений в семейно-бытовой ситуации совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. То есть разработчики законопроекта хотят вторгаться в семью как в институт, в миллионы наших семей, декларируя постулат семейно-бытового насилия, а порядка 84 процентов этого семейно-бытового насилия совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Так причина-то в алкоголе и в наркотиках, а не в семейных отношениях как таковых. Конечно, семья — это сложный институт. То есть муж, например, пришел выпивший, он чуть покричал, оттолкнул жену пьяный, а она на него обиделась, зуб какой-то имеет или еще что-то, написала заявление, или сосед услышал и сообщил. И мужа сразу посадили.

А страдает-то от этого уже и жена, и дети, вся семья. Так-то он бы утром, как во многих семьях и бывает, встал на колени с цветами: "Милая, прости". И они любят друг друга, а у них дети, они живут, и все у них будет хорошо, если не мешать. А тут придет дядя, который скажет им: "Нет, все, раз ты это допустил, то ты ее убьешь рано или поздно, поэтому всё, вы расходитесь, тебе ордер. Детей изымаем и все остальное по списку делаем".

Вот в какой ад они хотят превратить наши семьи. А то, что надо профилактировать алкоголизм и наркоманию, почему-то эти якобы противники семейного насилия даже не вспоминают. Почему у нас убрали принудительное лечение от алкоголизма и наркозависимости? У нас сейчас, чтобы человека вывести из алкогольного опьянения, нужно иметь серьезные деньги. Эта процедура стоит очень дорого. Почему мы убрали принудительное лечение от наркомании? Давайте вернем. Вот это реально нужно и полезно будет семьям и всему нашему обществу.

— Убрали и принудительное лечение психиатрических заболеваний.

— Правильно, и психиатрических. То есть вот широкий спектр деятельности, который резко снизит это домашнее бытовое и вообще любое насилие. Резко снизит. Так почему мы не можем заняться причиной, а почему-то мы лезем сразу в следствие? Причем это следствие распространяем не в проблемную историю, которая имеет минимальный процент, а распространяем его на все понятие института семьи? Из зоны любви, комфорта, добра мы семью делаем зоной ненависти, вражды, насилия и т. д. и т. п.

Сейчас у нас закон о ювенальной юстиции, хотя и был скорректирован, уже разрушает семью. Многие семьи сейчас подвергаются ювенальной юстицией прессингу, во многие семьи вторгаются. Да, есть семьи, в которых ребенка спасли. Хотя это тоже лукавые истории. То есть нам предлагают западные технологии ювенальной юстиции, вторгаясь в семью, он не звучит впрямую как ювенальная юстиция.

И инструмент, который предоставляет этот новый законопроект в случае его принятия, как раз является самым что ни на есть ювенальным законом. И ведь в странах, в которых был принят закон о домашнем насилии, не произошло улучшения ситуации (и данные эти есть), а институты семьи стали разрушаться.

— В скандинавских странах там вообще кошмар происходит. Там же органы опеки хуже СС.

— И, опять же, возникает просто когнитивный диссонанс. Мы рукоплещем, приветствуем возвращение Дениса Лисова из Швеции, которому удалось двух дочерей из лап ювенальной юстиции забрать и нелегальным способом привезти их в Россию. И тут же многие лоббируют точно такой же закон, по которому этих дочерей у него в Швеции забирали. То есть мы стандарты, которые навязываются нам из Евросоюза, привносим в наш традиционный уклад. Это реальный просто будет геноцид русского народа, если этот закон будет принят.

— Наверно, не русского народа, а тогда уже российского народа.

— Русский мир более широкий, и когда я говорю "русский народ", я не подразумеваю русскую нацию по крови. Я имею в виду, что тот же самый Рамзан Ахматович Кадыров сказал, что я принадлежу русскому миру. И мы, когда приезжаем за границу, для всех русские.

— Хочется надеяться, что здравый смысл восторжествует и вместо этого будет принят закон, который все-таки сохранит семью, а не будет ее разрушать.

— Этот закон прямо танками везут. Его навязывают нам, видимо, за какие-то печенки. Я хочу обратиться к президенту Путину. Владимир Владимирович, вы сделали много хорошего, и мы благодарны вам за многие вещи, в том числе и для семьи, которые вы сделали и делаете. Но если данный закон будет принят, то уже не будет государственной монополии на репрессии, а семью отдадут на откуп организациям, которые финансируются, в том числе, из фондов врагов России, того же самого пресловутого Сороса.

Мы уже и письмо открытое написали Владимиру Путину, под которым подписались больше 180 семейных организаций. Семейные организации выступают против этого закона, потому что это реально уничтожит не только наши семьи, но и всю нашу Россию. Не первый год к этому уже подходят, его будут и дальше потихонечку, на мягких лапках продвигать и вводить разными способами, постоянно сопровождая в информационном пространстве его под всякими благовидными предлогами.

Но он рано или поздно свой звериный оскал покажет. Кстати, мы провели акцию. И кто там был против закона? Там были патриоты. Туда не пришли те же самые господа из штаба Навального. Патриоты активно поддерживают этот закон, ролики уже запустили. Феминистки поддерживают этот закон, ЛГБТ поддерживает этот закон — все люди, которые выходили на протесты против государства, против власти и против России.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев