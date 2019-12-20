Мнение: закон о семейном насилии - крестовый поход против России

Почему нормальные традиционные семьи выступают резко против разрабатываемого, прямо-таки пропихиваемого законопроекта о семейно-бытовом насилии? Чем законопроект так вреден и опасен?



"Сорок сороков": Почему мы жестко против закона о семейном насилии

А кто его продвигает и всячески поддерживает?… Геи, феминистки, иностранные агенты… Им это выгодно.

О своем категорическом несогласии с разрабатываемым законопроектом о семейно-бытовом насилии главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал лидер и создатель православного движения "Сорок сороков", отец девяти детей, состоящий 25 лет в счастливом браке, композитор Андрей Кормухин.

Читайте начало интервью:

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Чем вреден закон о семейном насилии

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— Андрей, конечно, в России про семейные отношения даже говорят, что "бьет, значит, любит". Но если серьезно, в чем еще вы не согласны с разработчиками этого законопроекта.

— Так вот именно, что речь-то у них совсем не о том. Когда к ним апеллируешь и говоришь: "Ребята, вы говорите про насилие физическое? Так у нас и достаточно норм, чтобы эту историю регулировать". Они говорят: "Нет, нас физическое насилие не интересует, нас интересует экономическое, психологическое и сексуальное". Еще три вида насилия, которые не прописаны так, как они их понимают.

— А почему физическое насилие их не интересует?

— Так они понимают прекрасно, что если одно физическое насилие остается, то тогда и профилактировать-то не на чем. На физическом насилии? Этим полиция занимается. Они сюда не сильно вписываются. А если говорить про профилактику, так надо просто к институту участковых инспекторов добавить дополнительно еще семейных психологов.

И если этот вот Анискин XXI века будет видеть, что на его территории есть какая-то семья, которая нуждается в такой поддержке, то он просто пригласит для беседы с психологом. Не нужно идти на поводу лоббистов и транслировать это постоянно, ведь это меньшинство уже тоже становится у нас подавляющим за счет своей активности, постоянного нажима.

У нас 146 миллионов человек в России живет. МВД на запрос сенатора Павла Тимофеева дало ответ по поводу совершения преступлений на бытовой почве: 3620, по-моему, преступлений было совершено в 2018 году на всю Россию именно таких, которые подпадают под понятие домашнее физическое насилие.

Можно посмотреть всю статистику. Государственный информационно-аналитический центр МВД России сообщал, что в 2015 году, например, в семейно-бытовых ссорах погибла тысяча пятьдесят с чем-то человек, из них — 700 мужчин, 300 женщин, 50 детей. Это официальные цифры, которые дает ГИАЦ.

И на основании этого надо беспардонно залезать во все наши семьи?… Так давайте, у нас есть, опять же повторюсь, все институты, которые на сегодняшний день могут регулировать физическое насилие в семье, если о нем идет речь. Все мы знаем, что ссоры в семье бывают. Институт семьи — это сложный институт.

И я могу сказать, что и в нашей жизни с супругой многое что было. Мы ссорились, мы ругались, но тем не менее мы счастливы, мы любим друг друга безмерно. Мы в любви прожили 25 лет и родили девять детей. Но если бы этот закон был принят тогда, я не уверен, что я бы еще родил ребенка.

Поэтому вот эта история: выделять отдельно насилие именно в семье, — направлена прямо против семьи. На улице совершается намного больше насилия, чем в семье. И число убийств в нашей стране — порядка десяти тысяч в год. Так, может быть, мы сначала займемся профилактикой уличного насилия, а уже до самого стабильного института — семьи — доберемся в последнюю очередь?

— Андрей, а кто-то из Православной церкви, представителей других религий участвовал в разработке этого закона?

— Так разработчики их и близко не пускают, что тоже очень интересно.

— А вы обращались?

— Конечно! Мы и публично обращались, и у нас есть специалисты в области семейного права и семьи. И против этого закона выступило более 180 организаций просемейного, традиционного толка.

Но посмотрите, кто подписал письмо в поддержку этого закона. Его подписали ЛГБТ-, феминистские организации и т. д. Их подписало всего больше 70 таких пестрых организаций, но только 35 официально зарегистрированы в минюсте, из них 24 подписанта получают финансирование из-за рубежа.

Адвокат Трунов помогает разрабатывать этот закон депутату Пушкиной, он не скрывает, что является сторонником ратификации пресловутой Стамбульской конвенции, и прямо говорит, что в Великобритании уже 51 пол, и ничего страшного в этом нет, это уже идет и к нам, и мы должны с этим свыкнуться, нам все равно никуда от этого не уйти, мы должны к этому привыкать.

Откровенно на телекамеры он все это проговорил. Разработчики закона откровенно об этом говорят. Трунов — известный лидер тамплиеров в России, ордена, который к русской традиции тоже имеет мало отношения. Мы знаем, как эти ордена и с чем к нам сюда приходили и что им Александр Невский на это всегда говорил.

Совершенно понятно, кто является интересантом данного законопроекта. Это говорят сами люди, которые его разрабатывают. Нам достаточно того, что они говорят, чтобы делать выводы, что они нам там, за нашими спинами, готовят. Это просто новый крестовый поход против России, только сейчас это уже делается по-другому, изнутри.

В связи с тем, что уже поднялась семейная общественность, традиционалисты, патриоты стали выступать против этого законопроекта, люди стали уже с протестами на улицу выходить, может быть, сейчас они этот проект подрихтуют так, что его и не узнать будет. Может быть, там останется одно физическое насилие, останутся одни кризисные центры, которые мы тоже поддерживаем.

Нужно увеличивать количество кризисных центров, чтобы жертва семейного насилия могла прийти и найти убежище в этих кризисных центрах. Мы поддерживаем это, давайте увеличивать. Пусть государство помогает увеличивать количество таких кризисных центров. Но нужно внимательно смотреть, чтобы там не осталось чего-то недопустимого, прописанного закамуфлировано мелким текстом.

Не нужно нам под этим благовидным видом продвигать все эти истории, связанные со Стамбульской конвенцией, с гендерным равноправием, с психологическим, экономическим и сексуальным насилием, с возможностью НКО вторгаться в наши семьи. Давайте мы с государством, обществом поддерживать семьи, а не разрушать их. Ведь семьи, которые мы представляем, являются солью земли. Не будет семьи — не будет общества как такового. А нас не приглашают в рабочую группу. Кто-то далекий хочет решать все за нас.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев