Мошенничества на рынке недвижимости стало больше: как не попасть впросак при покупке жилья

Мошенничества на рынке недвижимости стало больше — число таких случаев в первом квартале этого года на 10% превысило прошлогодний уровень, сообщили "Стройгазете" в агентстве недвижимости "Этажи". Его директор по продажам Сергей Зайцев дал изданию несколько советов, как себя обезопасить.
Он назвал "красные флаги", на которые следует обратить внимание при покупке квартиры:
При продаже жилплощади собственника должны насторожить предложение оформить предварительный договор купли-продажи или отказ от безопасных способов расчёта — через банковскую ячейку или аккредитив — в пользу наличных.
Мошенники наращивают квалификацию, разрабатывают всё новые и новые схемы обмана, предупредил Зайцев. "Поэтому призываем потребителей проявлять бдительность, внимательно изучать правовые вопросы перед сделкой, а риелторов и агентства недвижимости — обновлять регламенты безопасности и предоставлять юридическую и правовую защиту своим клиентам", — заключил он.
Ранее риелторы дали советы, как обезопасить себя от мошенников при аренде жилья.
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