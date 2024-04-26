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Мошенничества на рынке недвижимости стало больше: как не попасть впросак при покупке жилья

Риелтор предупредил о "красных флагах" при покупке квартиры

1:24
Недвижимость

Мошенничества на рынке недвижимости стало больше — число таких случаев в первом квартале этого года на 10% превысило прошлогодний уровень, сообщили "Стройгазете" в агентстве недвижимости "Этажи". Его директор по продажам Сергей Зайцев дал изданию несколько советов, как себя обезопасить.

Риелтор предупредил о "красных флагах" при покупке квартиры
Фото: PxHere is licensed under CC0

Он назвал "красные флаги", на которые следует обратить внимание при покупке квартиры:

  • цена ниже рыночной,
  • срочность продажи,
  • просьба перевести на карту задаток без оформления документов,
  • отказ продавца показать документы или доверенность на имущество,
  • нервное поведение во время просмотра квартиры.

При продаже жилплощади собственника должны насторожить предложение оформить предварительный договор купли-продажи или отказ от безопасных способов расчёта — через банковскую ячейку или аккредитив — в пользу наличных.

Мошенники наращивают квалификацию, разрабатывают всё новые и новые схемы обмана, предупредил Зайцев. "Поэтому призываем потребителей проявлять бдительность, внимательно изучать правовые вопросы перед сделкой, а риелторов и агентства недвижимости — обновлять регламенты безопасности и предоставлять юридическую и правовую защиту своим клиентам", — заключил он.

Ранее риелторы дали советы, как обезопасить себя от мошенников при аренде жилья.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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