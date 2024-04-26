Мошенничества на рынке недвижимости стало больше: как не попасть впросак при покупке жилья

Риелтор предупредил о "красных флагах" при покупке квартиры

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенничества на рынке недвижимости стало больше — число таких случаев в первом квартале этого года на 10% превысило прошлогодний уровень, сообщили "Стройгазете" в агентстве недвижимости "Этажи". Его директор по продажам Сергей Зайцев дал изданию несколько советов, как себя обезопасить.

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Он назвал "красные флаги", на которые следует обратить внимание при покупке квартиры:

цена ниже рыночной,

срочность продажи,

просьба перевести на карту задаток без оформления документов,

отказ продавца показать документы или доверенность на имущество,

нервное поведение во время просмотра квартиры.

При продаже жилплощади собственника должны насторожить предложение оформить предварительный договор купли-продажи или отказ от безопасных способов расчёта — через банковскую ячейку или аккредитив — в пользу наличных.

Мошенники наращивают квалификацию, разрабатывают всё новые и новые схемы обмана, предупредил Зайцев. "Поэтому призываем потребителей проявлять бдительность, внимательно изучать правовые вопросы перед сделкой, а риелторов и агентства недвижимости — обновлять регламенты безопасности и предоставлять юридическую и правовую защиту своим клиентам", — заключил он.

Ранее риелторы дали советы, как обезопасить себя от мошенников при аренде жилья.