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В Костроме группа из 48 автоподставщиков "нагрела" страховые компании на 7 млн рублей

В Костроме завершилось предварительное расследование дела 48 автомошенников

1:28
Страхование

Следственное управление УМВД России по Костромской области сообщило о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении 48 участников организованной группы, которые обвиняются в мошенничестве в сфере автострахования.

В Костроме завершилось предварительное расследование дела 48 автомошенников
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

По предварительной версии, с ноября 2020 по апрель 2021 года жительница областного центра вместе с доверенными лицами искали владельцев подержанных авто и оформляли на них ОСАГО. После этого злоумышленники инсценировали аварии и получали выплаты от страховых компаний, которые распределяли между собой. Владельцам машин преступники выплачивали от 4 до 15 тысяч рублей.

Для фиктивных ДТП мошенники выбирали участки автодорог, не оснащенные камерами видеонаблюдения. После получения страховых выплат машины ремонтировались за минимальную цену у знакомого владельца СТО и использовались для новых автоподстав. 

По данным следствия, автомошенники инсценировали 29 ДТП на территории Костромы, Ярославля, Иванова, Нижнего Новгорода и Москвы. Всего от страховщиков они незаконно получили 7 миллионов 179 тысяч рублей.

По всем эпизодам возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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